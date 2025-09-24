Ehrmann Posbankloop in actie voor het Kindercentrum van Rijnstate

Zondag 28 september vindt in Velp voor de 29e keer de Ehrmann Posbankloop plaats. Een familieloop voor jong en oud die de deelnemers meeneemt langs een adembenemend parcours dwars door Nationaal Park Veluwezoom.

Voor het derde jaar op rijs is het Kindercentrum van Rijnstate als lokaal goed doel verbonden aan de Posbankloop. Met deze steun kan het Rijnstate Vriendenfonds waardevolle voorzieningen mogelijk maken, die angst en stress bij jonge patiënten verminderen en bijdragen aan een fijner verblijf in het ziekenhuis.

Wil jij via de Ehrmann Posbankloop ook bijdragen aan voorzieningen voor de zieke kinderen in Rijnstate? Doneren kan hier.

Zin om op 28 september zelf nog de hardloopschoenen onder te binden? Schrijf dan nog snel in via de site van de Ehrmann Posbankloop.

(Dit bericht wordt aangeboden door VDZ HogerOp)

