Elsweide en Veluwezoom in gevecht om periodetitel, Westervoort nog in de race

Veluwezoom kan zondagmiddag in de vierde klasse E van het zondagvoetbal periodekampioen worden. De ploeg van trainer Jhonny van Beukering moet dan zelf winnen van Angeren en concurrent Elsweide punten verspelen tegen VVO. In de tweede klasse F heeft Westervoort een misstap nodig van concurrent SDOUC voor het winnen van de eerste periodetitel. Een overzicht van Han Dreuning.

ZONDAGVOETBAL

TWEEDE KLASSE F

De strijd om de eerste periodetitel is in deze klasse met nog één speelronde te gaan gestegen naar een kookpunt. Vier ploegen hebben nog een kans. Westervoort (7 gespeeld, 15 punten, doelsaldo +5) behoort door de 1-0 zege van afgelopen zondag op Jonge Kracht tot de kandidaten. Koploper SDOUC (7-16, 7-16, +6 heeft echter de beste papieren. Een zege in de thuiswedstrijd tegen Trekvogels is voor de Ulftse ploeg voldoende. Struikelt SDOUC over de bezoekers uit Nijmegen, dan hebben behalve Westervoort ook Grol en Jonge Kracht (beide 7-13, +6) nog een kans.

DERDE KLASSE M

In deze klasse is komende zondag geen programma vastgesteld. De achtste en laatste speelronde in de eerste periode is pas op zondag 26 januari! Spero (6-18) is de grootste kanshebber op die periodetitel en de ploeg van trainer Patrick de Nooijer speelt die dag thuis tegen SCE. Ook moet de ploeg uit Elst nog de na 81 minuten gestaakte thuiswedstrijd tegen Groesbeekse Boys (stand 0-3) uitspelen. DIO ’30 (6-14) is de enig overgebleven concurrent voor Spero. De ploeg uit Druten haalt op 15 december nog in tegen Brakkenstein en speelt op speelt op 26 januari in Lent tegen DVOL. De Arnhemse ploegen Eldenia (7-9), VDZ en SML (beide 7-8) speelden geen enkel rol in de strijd om de eerste periodetitel.

VIERDE KLASSE E

Elsweide (7-16, +18) en Veluwezoom (6-15, +17) strijden in deze klasse om de periodetitel. Het Velpse VVO kan dorpsgenoot Veluwezoom een handje helpen door zondagmiddag op bezoek bij Elsweide de Arnhemse ploeg minimaal op een gelijkspel te houden. Bij winst van Veluwezoom in de thuiswedstrijd tegen Angeren is de ploeg van trainer Jhonny van Beukering dan de winnaar van de eerste periodetitel. Veluwezoom haalt op 15 december ook nog in tegen SC Rheden.

VIJFDE KLASSE F

In deze klasse met elf ploegen gaat de eerste periodetitel over tien wedstrijden. WWNA, TKA en Emst zijn de grootste kanshebbers. Het Ellecomse EDS en de Arnhemse ploegen Arnhemia en Eendracht spelen nog geen rol van betekenis.

(Foto boven: Nico Kooy, Veluwezoom – De Hoven (4-1) van 27 oktober jl., foto midden: Westervoort – Jonge Kracht, zondag 10 november, 1-0, doelpunt van Martijn Klein-Holte (op de foto in blauwe shirt)

