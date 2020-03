Extra corona-maatregelen: dit is wat dat betekent voor Arnhem

ARNHEM – De regering heeft gisteren, maandag 23 maart, extra maatregelen genomen om de verspreiding van het corona-virus terug te dringen. Wat betekent dit voor Arnhem?

De maatregelen tegen het coronavirus zijn verder verscherpt. Mensen worden aangeraden om zoveel mogelijk thuis te blijven. Alle bijeenkomsten en evenementen zijn tot 1 juni verboden. Kappers en andere schoonheidsspecialisten blijven tot en met 6 april gesloten en groepen mensen die te weinig afstand houden kunnen beboet worden.

Bovendien krijgen burgemeesters de mogelijkheid om via een noodverordening makkelijker en sneller op te treden.

Zoals overal in Nederland, hebben de maatregelen ook in Arnhem nogal wat gevolgen. We zetten ze hieronder op een rijtje.

Evenementen

Omdat evenementen tot 1 juni verboden zijn, kan er een definitieve streep gezet worden door een aantal evenementen en festivals die de komende maanden in Arnhem zouden plaatsvinden.

De Hommelse markt, Koningsdag, het Hoogte80 Festival, de Nacht van de Mode, het concert van de Snollebollekes in Gelredome: ze gaan dit jaar niet door.

Eerder werd al bekend dat ook de Sonsbeek beeldententoonstelling en de Theater Avenue, die deze zomer georganiseerd zouden worden, zijn afgelast.

Openbaar vervoer

Sinds afgelopen weekend rijdt de NS met een speciale basisdienstregeling. Er rijden aanzienlijk minder treinen en de NS roept mensen op om alleen gebruik te maken van de trein als dit niet strikt noodzakelijk is.

Door een drastische terugloop in het aantal reizigers is vervoersmaatschappij Breng gestopt met de dienstregeling tussen Arnhem en Doetinchem. Vervoersmaatschappij Arriva rijdt nog wel op het traject Arnhem-Winterswijk.

Ook het busvervoer werkt met een aangepaste dienstregeling. Van maandag tot en met vrijdag rijden de bussen als op zaterdag. Op zaterdag en zondag wordt de zondag-dienstregeling gebruikt.

Parken blijven open

De Arnhemse parken blijven vooralsnog open. Hoewel de richtlijn is dat mensen zoveel mogelijk thuis blijven, is het nog altijd mogelijk en wenselijk dat mensen naar buiten kunnen om een frisse neus te halen.

Vanzelfsprekend geldt daarbij wel de richtlijn dat mensen minimaal 1,5 meter afstand van elkaar houden.

“Ik heb er vertrouwen in dat iedereen zijn gezond verstand gebruikt”, aldus burgemeester Marcouch tegen de Gelderlander. “Houd het hoofd koel en het hart warm.”

Wanneer mensen zich niet aan de maatregelen houden, zullen boetes worden uitgedeeld. Vooralsnog lijkt het er echter op dat dat niet nodig zal zijn. Arnhemmers lijken zich beter aan de afstand-regels te houden dan inwoners van veel andere steden. In Nijmegen bijvoorbeeld was burgemeester Bruls gedwongen een deel van het Goffertpark te sluiten.

Winkels

Hoewel Nederland niet in een volledige lockdown zit, hebben veel winkels er desondanks voor gekozen om hun deuren te sluiten. Toch zijn een aantal winkels in Arnhem nog altijd gewoon geopend. Wel hebben vrijwel alle winkels maatregelen genomen in verband met het coronavirus.

Doordat burgemeesters in verband met de coronacrisis extra bevoegdheden hebben gekregen, is het ook mogelijk dat burgemeester Marcouch winkels te verplichten om een streng deurbeleid in te voeren. Dat moet ervoor zorgen dat klanten binnen genoeg afstand van elkaar houden.

Winkels die zich niet genoeg inspannen, lopen het risico op een boete van 4.000 euro.

Politiek

De politieke besluitvorming in Arnhem ligt voorlopig stil. Vergaderingen en bijeenkomsten van de gemeenteraad zijn afgelast voor deze maand.

Hoe het komende maand verder gaat, is vooralsnog onnduidelijk. Van diverse kanten is geopperd om het college van B&W besluiten te laten nemen, maar dit druist lijnrecht in tegen de pijlers van onze democratie.

Het lijkt er daarom op dat komende maand er toch vergaderingen door de gemeenteraad gaan plaatsvinden. Vanuit Den Haag wordt gemeld dat de gemeenteraad en de Tweede Kamer zijn uitgezonderd van het verbod op bijeenkomsten van meer dan 3 personen vanwege de grondwettelijke borging van gemeenteraden.

