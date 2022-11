Fors gestegen energieprijzen bedreigen de ambachtelijke bakkers

Bakkerij Hugen, een van de laatste ambachtelijke bakkers van Arnhem ziet zijn ambacht bedreigd door de fors gestegen energieprijzen. Er is veel energie nodig om brood en banket te maken; om deeg te kneden met de kneedmachines, te laten rijzen in de rijskamer en om daarna te bakken in de oven op 280 graden.

Door Chris Zeevenhooven

Wery Hugen is al de vierde generatie van de familie Hugen, die brood en banket bakt in de eigen bakkerij. Het bedrijf bestaat al 142 jaar. Hij is één van de laatste warme bakkers in Arnhem. Hugen heeft het bedrijf in 2007 van zijn vader overgenomen. Nu runt hij samen met zijn vrouw en medewerkers de bakkerij en winkel aan de knik in de Raapopseweg in Arnhem Noord. Hugen vertelt: “We verkopen verschillende soorten brood van voornamelijk Nederlands graan uit Groningen en Zeeland. We hebben ook ons eigen gebak en dat is arbeidsintensief, maar dat hoort bij het totaalplaatje van ons bedrijf”.

Van winkelstrip naar bakker om de hoek

“De bakkerij lag eind vorige eeuw aan een winkelstrip met een supermarkt, een bank, radiozaak, groenteboer en een slager. Vanaf de jaren 90 verdwenen de winkels. Alleen onze bakkerij en de kapper zijn over gebleven. Onze klanten komen uit de omgeving, uit Angerenstein, Klarendal en ook wel de Paasberg en de Geitenkamp en met het verdwijnen van de bakker op de Paasberg kwamen er nieuwe klanten bij”.

De supermarkt is een concurrent

“We voelen de concurrentie met de supermarkt. Het aantal klanten neemt wat af, het ambacht staat onder druk. Mensen zijn druk en kiezen voor het gemak en in de supermarkt kun je de hele week van vroeg tot laat je boodschappen doen. Met de huidige economische omstandigheden (alles wordt duurder) kan de supermarkt de bakker in de hoek drukken. Voor de supermarkt is brood een lokartikel. Ze stunten met de broodprijs, omdat de winst op veel andere artikelen gemaakt wordt. In het verleden gold er een minimum verkoopprijs voor brood, waardoor er een eerlijker speelveld was. Dat is afgeschaft, maar wat mij betreft komt dat weer terug”.

Om één uur gaat de wekker

“Mijn werkdag begint om half twee tot een uur of twaalf in de ochtend. Ik slaap iedere dag in de middag een paar uur en in het begin van de nacht weer een paar uur. Het doet wel wat met je sociale leven, mijn naasten hebben het geaccepteerd. Het is haast topsport. Alles aan de kant om brood en banket te bakken”.

Onduidelijkheid over veel hogere energieprijzen

“Wij staan als bakkers ineens midden in de belangstelling, de energiekosten rijzen de pan uit en wij weten niet waar we aan toe zijn. Tot oktober vorig jaar hadden wij een vast contract, maar toen dat afliep kon ik het niet meer verlengen. De energieleverancier sloot geen nieuwe contracten meer af. Zij wisten al, denk ik, dat er wat ging gebeuren. Het tarief werd al verhoogd, maar wat het nu gaat worden weten we nog niet, maar we moeten rekenen op zes keer zo veel. De steun van de regering gaat de bakkerij niet helpen, want onze energiekosten zijn lager dan 12,5% van de omzet, wat de grens is voor steun uit Den Haag”.

Hoe verder

“Ik wil wel doorgaan maar niet ten kosten van alles. Het is mijn lust en mijn leven, ik verdien er een goede boterham mee, maar als de kosten extreem gaan stijgen, dan weet ik niet wat er gaat gebeuren. Ik wil niet op emoties een besluit nemen, maar het moet geen jaren duren. Momenteel stoppen er meerdere bakkers per week. Het totaalplaatje is de reden waarom bakkers er mee stoppen. De loonkosten gaan omhoog, de grondstoffen en verpakkingsmateriaal worden duurder en de energiekosten gaan door het dak. De broodfabrieken, die voor de supermarkt bakken, kunnen ook niet verder zonder de prijzen te verhogen, want bij hen gaan de kosten ook omhoog. De supermarkten houden de broodfabrieken kort, maar ik vermoed dat het brood onder de kostprijs verkocht wordt”.

Efficiënter werken om warm brood te blijven bakken

“Alle machines draaien op elektriciteit en de oven wordt verwarmd op gas. Wij gebruiken zo’n 80.000 kilowatt stroom per jaar. Dat is niet te compenseren met zonnepanelen op het dak, bovendien gebruiken wij s nachts de energie. We gaan wel ons assortiment bekijken om te zien wat wel en niet rendabel is. We moeten zo efficiënt mogelijk met energie omgaan en alleen brood bakken als de oven helemaal vol is. We kunnen niet steeds de verkoopprijzen verhogen. De rek gaat er uit, maar ik blijf doorbakken zo lang het kan, want ik vind dit het mooiste wat er is en voor de klanten is brood en gebak van de echte warme bakker het lekkerste wat er is”.

