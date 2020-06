Gashouderskwartier als onderdeel van Nieuwe Kadekwartier

Het Nieuwe Kadekwartier omvat het voormalige fabrieksterrein met de Coberco fabriek, het bedrijventerrein met woonwijk Rijnwijk en het voormalige bedrijventerrein Fluvium waar ooit de gasfabriek stond. Dit laatste gebied wordt momenteel omgetoverd tot het Gashouderskwartier: de verkoop van de te bouwen woningen is zojuist van start.

Gashouderskwartier

Het Gashouderskwartier, gelegen in het gebied direct naast het stadscentrum ten oosten van de JohnFrost brug, is het eerste project in de nieuwe wijk Nieuwe Kadekwartier wat door BPD (Bouwfonds Property Development, na de Tweede Wereldoorlog opgericht als Bouwspaarkas, later het Bouwfonds) wordt ontwikkeld.

In het Gashouderskwartier stond vroeger de gasfabriek met bijbehorende gashouders. Het centrale plein heet daarom het Gashoudersplein. In de gevels van de nieuwe woningen zie je elementen die verwijzen naar de typerende constructieve stalen kruizen van de fabriek. Daarnaast knipoogt dede sfeer van deze nieuwe wijk naar het oorspronkelijke industriële gebied. Er komen in totaal 186 nieuwbouwwoningen met een gemengd woningaanbod, bestaande uit sociale huurwoningen, vrije sector huurwoningen en eengezins koopwoningen. De woningen en de woonomgeving zijn in harmonie met elkaar ontworpen door maar liefst drie architecten.

Een deel van het gebied is trouwens al eerder ontwikkeld door Volkshuisvesting Arnhem, maar vanwege de Woningwet uit 2015 kon Volkshuisvesting de ontwikkeling van het gebied niet verder doorpakken: o.a. de voormalige PGEM kantoren en het oude Stadsbeheer pand zijn al eerder getransformeerd tot woon/werk vastgoed: samen met woningen heet dat deel ‘Fluvium’.

Nieuwe Kadekwartier

Nadat in december 2016 Koninklijke FrieslandCampina N.V. officieel het voormalige Cobercoterrein heeft overgedragen aan gebiedsontwikkelaar BPD, zijn de ontwikkelaars van BPD de uitdaging aangegaan om op het terrein van de voormalige zuivelfabriek Coberco een nieuw stuk stad te ontwikkelen. De nieuw te ontwikkelen gebieden Rijnwijk (ten oosten van het voormalige Cobercoterrein) en Gashouderskwartier (ten noorden van de Westervoortsedijk) zijn in de jaren erna ook door BPD verworven. Samen vormen zij het Nieuwe Kadekwartier.

In totaal komen er circa 840 woningen, ruimte voor werken en recreatie en de historische betekenis van het gebied blijft behouden. De karakteristieke historische gebouwen worden het multifunctionele hart van de wijk en tegelijkertijd dé nieuwe hotspot van Arnhem.

Start verkoop

Cathelijne Bouwkamp, wethouder Ruimtelijke Ordening en omgevingswet bij de gemeente Arnhem: “Het is mooi om te zien dat op deze bijzondere en voor Arnhem historische plek vlakbij het stadscentrum nieuwe woningen komen. Dat de gasfabriek die hier in het verleden heeft gestaan, terugkomt in de naam van de nieuwe buurt, vind ik een goed voorbeeld hoe heden en verleden samen kunnen gaan.”

Chrétien van Essen, projectdirecteur Nieuwe Kadekwartier bij BPD: “Met de start verkoop van Gashouderskwartier is een belangrijke stap gezet in de realisatie van de binnenstedelijke gebiedsontwikkeling Nieuwe Kadekwartier op deze mooie en bijzondere locatie in Arnhem.”

Het filmpje van de start van de verkoop – met óók een stukje geschiedenis! – start feitelijk pas na 1.18 minuten:

Arnhem Direct schreef al eerder over dit gebied.

