Aantal coronabesmettingen in Arnhem stijgt gestaag

ARNHEM – Het aantal geconstateerde besmettingen met het coronavirus in Arnhem, loopt de laatste dagen in rap tempo op. Uit cijfers van het RIVM blijkt dat er op dit moment, zondag 29 maart, in Arnhem 59 geconstateerde besmettingen zijn, 7 meer dan gisteren. Eergisteren was er in Arnhem een toename van 12 besmettingen.

Vorige week zondag telde Arnhem slechts 16 besmettingen. Met de huidige stand van 59 is het aantal geconstateerde besmettingen in een week tijd dus meer dan verdrievoudigd.

Ondanks de snelle stijging van het aantal besmettingen, liggen de cijfers in Arnhem nog altijd ver onder het landelijk gemiddelde. Arnhem telt 36,6 besmettingen per 100.000 inwoners. Voor heel Nederland ligt dit cijfer op 64,0 geconstateerde besmettingen per 100.000 inwoners, blijkt uit cijfers van het RIVM.

Het relatief lage aantal geconstateerde besmettingen in Arnhem blijkt ook uit een overzicht van de 25 grootste gemeenten in Nederland. Arnhem staat in dat overzicht op de 21e plaats.

Indicatie

Het is verleidelijk om conclusies te trekken op basis van deze cijfers, maar feitelijk is de huidige tussenstand niets anders dan een indicatie. Pas op lange termijn kunnen eventuele conclusies getrokken worden.

Bovendien zeggen deze cijfers niets over het totale aantal besmettingen. Veel mensen die besmet zijn met het coronavirus hebben slechts milde klachten. In Nederland worden alleen mensen met ernstige klachten getest op het coronavirus. Het werkelijk aantal besmettingen ligt daardoor zeker hoger dan nu bekend is.

Meer testen?

In de samenleving klinkt de roep om meer te testen. Maar vanuit de medische deskundigen in Nederland klinkt een ander verhaal. De meeste deskundigen zien in meer testen geen meerwaarde. Een van hen is infectioloog Kees Brinkman.

“In deze tijd van epidemie voegt meer testen weinig toe aan beleid: we testen nu iedereen met heftige klachten in afweging of opname noodzakelijk is. Iedereen testen met klachten leidt wel tot meer positieve testen, maar niet tot meer opnames. Het heeft geen beleidsconsequenties. Je adviseert om “thuis uit te zieken”, maar daar had je die test niet voor nodig.”

Brinkman is er wel voorstander van dat er snel een zogeheten seriologische test beschikbaar komt. Hiermee kan getest worden of mensen het coronavirus gehad hebben. “Ik verwacht die test in de loop van de maand april.”

Sonsbeek

In Arnhem lijkt vrijwel iedereen zich te houden aan de richtlijnen van het RIVM en de noodverordening die door burgemeester Marcouch is afgekondigd. Marcouch is zeer te spreken over de manier waarop de inwoners van Arnhem zich houden aan de regels.

“Lieve Arnhemmers, gisteren is het ons goed gelukt, diepe buiging voor jullie allemaal”, schrijft Marcouch op Facebook.

Wel werden gisteren in de Steile Tuin in Sonsbeek voor het eerst bekeuringen uitgeschreven aan Arnhemmers die ondanks de maatregelen in groepjes bij elkaar zaten.

Toeval of niet, maar parkwachter Jeroen Glissenaar is getroffen door het coronavirus en is twee dagen opgenomen geweest in het Rijnstate ziekenhuis. De parkwachter van Sonsbeek was afgelopen weken druk om in het park mensen te wijzen op de richtlijnen van het RIVM.

Glissenaar meldt vandaag op Facebook dat hij weer thuis is.

“Na een intensieve behandeling tegen corona ben ik weer thuis en voel me weer goed. Mijn longen maken weer zelf zuurstof. Corona voelt echt als het meest zware virus waar ik ooit mee te maken heb gehad. Ik twijfelde zelfs even of ik dit wel aan kon.”

“Neem het serieus en blijf allemaal gezond daar is het leven te mooi voor”, schrijft Glissenaar. “Wees lief voor elkaar en blijf voorzichtig dan komen we hier allemaal gezond uit.”

Uitleg RIVM

In een video die het RIVM op Twitter heeft geplaatst, worden een aantal vragen die leven in de samenleving uitgelegd.

Welke informatie geven de huidige cijfers over het #coronavirus? Waarom zijn cijfers over de besmettingen in Nederland belangrijk? En waarom is niet bekend hoeveel mensen genezen zijn van #COVID19? 👇📽️ Meer informatie: https://t.co/1eqcKt2Sol pic.twitter.com/iYAXkx6N2G — RIVM (@rivm) March 29, 2020

