Gezocht: sport- en beweegprofessinals voor onderzoek

Nick Visser is student Sportkunde aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Hij rondt momenteel zijn studie af met een stage bij HAN Sport en Bewegen, waar ik deel uitmaak van het Marketing & Communicatie team. Hij is voor zijn afstuderen op zoek naar respondenten voor een behoeftenonderzoek. De wereld van sport, beweging, arbeid en gezondheid verandert voortdurend. Nieuwe technologieën, veranderende werkvereisten en maatschappelijke ontwikkelingen vragen om voortdurende scholing en aanpassing. Bij HAN Seneca, hét expertisecentrum voor sport, bewegen en gezondheid, begrijpen we hoe belangrijk het is om professionals in deze sector te ondersteunen bij hun ontwikkeling. Daarom zijn we bezig met een onderzoek naar de behoeften en voorkeuren van professionals zoals jij. Doe mee met onze enquête en maak impact!

We zijn op zoek naar sport- en beweegprofessionals die hun stem willen laten horen. Door het invullen van deze korte enquête help je ons inzicht te krijgen in de interesses, motieven en barrières rondom Leven Lang Ontwikkelen. Jouw input helpt ons om bijscholingsprogramma’s te ontwikkelen die perfect aansluiten bij de uitdagingen en ambities in de sector. Waarom dit onderzoek?

Bijscholing is een belangrijk hulpmiddel om relevant te blijven in een dynamische sector. Het zorgt ervoor dat professionals nieuwe vaardigheden ontwikkelen, beter kunnen inspelen op veranderingen in hun vakgebied en zelfs hun carrière kunnen versnellen. Toch zijn er ook obstakels, zoals tijdsgebrek, financiële kosten en een gebrek aan passende cursussen. Met deze enquête willen we deze obstakels beter begrijpen en ons aanbod daarop afstemmen. Doel van de enquête

De enquête richt zich op:

Welke thema’s en onderwerpen professionals het meest interessant vinden voor bijscholing.

Welke barrières, zoals tijd of kosten, deelname aan bijscholing belemmeren.

Hoe bijscholingsprogramma’s beter kunnen aansluiten bij de praktijk.

Waarom jouw input belangrijk isBij HAN Seneca bieden we een breed scala aan cursussen, trainingen en bijscholingsmogelijkheden binnen de thema’s sport en bewegen, arbeid en gezondheid. Deze programma’s zijn speciaal ontworpen om professionals te ondersteunen in hun groei en succes. Maar om deze programma’s nog beter te maken, hebben we jouw hulp nodig.

Door mee te doen aan deze enquête draag je direct bij aan de ontwikkeling van toekomstgerichte bijscholingsprogramma’s. Bovendien kun je hiermee niet alleen jezelf, maar ook collega-professionals helpen om sterker te staan in een steeds veranderende sector.

Deelnemen is eenvoudigInvullen duurt slechts 10 minuten, en je kunt volledig anoniem deelnemen. Klik op de link hieronder om de enquête te starten: Doe hier mee aan de enquête!

Wil je nog meer impact maken?

Deel deze blog met collega’s of vrienden in de sport- en gezondheidssector. Hoe meer mensen we bereiken, hoe beter we de behoeften van de sector kunnen begrijpen. Als je suggesties of aanvullende opmerkingen hebt, kun je altijd contact met ons opnemen.

Alvast bedankt voor je tijd en input! Samen bouwen we aan een sterkere en innovatievere sport- en gezondheidssector. Help ons de toekomst van Leven Lang Ontwikkelen in de sport- en gezondheidssector vormgeven.

