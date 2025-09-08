Gratis fiets-veiligheidscheck bij Scalabikes op vrijdag 19 september

Vrijdag 19 september organiseert Scalabikes in samenwerking met Fiets-Kenniscentrum een Open Middag op de locatie aan het Hisveltplein 7, Winkelcentrum Presikhaaf. Bewoners uit Presikhaaf zijn tussen 13.00 en 17.00 uur welkom om vrijblijvend binnen te lopen voor een veiligheidscheck en om kennis te maken met de mensen en activiteiten van Scalabikes, waar alles draait om de fiets.

Scalabikes is een leer/werkbedrijf waar fietsmonteurs worden opgeleid, waarna ze weer kunnen doorstromen naar een leuke baan.

Fiets-Veiligheidscheck

De medewerkers van Scalabikes geven op deze Open Middag jouw fiets een GRATIS veiligheidscheck. Die check bestaat uit zes onderdelen:

1. Verlichting: werken voor- en achterlichten goed? 2. Remmen: controle van kabels en remblokken 3. Versnellingen: functioneren en afstelling waar nodig 4. Banden: profiel, spanning en staat van de binnenband 5. Frame en balhoofd: bouten en moeren aangedraaid? Eventuele breuken zichtbaar? 6. Ketting: controle van spanning en slijtage De fiets-veiligheidscheck van Scalabikes zorgt voor veiligheid en rijplezier en laat zien hoe belangrijk regelmatig onderhoud van de fiets is. Op de Open Middag kun je bovendien meedoen aan een bandenplakchallenge en een slinger geven aan het Rad van Fortuin waarmee je kans maakt op leuke prijzen. FietsHUB De Open Middag is een initiatief van Scalabikes, onderdeel van Scalabor, en Fiets-Kenniscentrum, het vormt het startpunt voor FietsHUB Presikhaaf, waar je terecht kunt met allerlei vragen over de fiets, fietsen in het algemeen: voor het vinden van een fietsmaatje, voor het volgen van een fietsles, voor het dragen van een fietshelm, voor algemeen onderhoud. Kortom, een scala aan vragen waar we bij de FietsHUB antwoord op proberen te geven: door advies, een oplossing of door te verwijzen naar anderen. Je bent na 19 september met jouw vragen iedere vrijdag welkom tussen 15.00 en 17.00 uur bij FietsHUB Presikhaaf op de locatie van Scalabikes. Scalabikes en Fiets-Kenniscentrum zijn initiatiefnemers van FietsHUB Presikhaaf dat mede wordt ondersteund door HAN University of Applied Sciences, Ome Joop’s Tour, Presikhaaf University en Sportbedrijf Arnhem. De samenwerkende partijen hebben de ambitie in meer Arnhemse wijken een FietsHUB te creëren. De activiteiten van Fiets-Kenniscentrum worden mogelijk gemaakt door Gemeente Arnhem en Provincie Gelderland.

Praktische informatie

Locatie: Scalabikes, Hisveltplein 7, 6826 LE Arnhem, vrijdag 19 september 13.00 – 17.00 uur.

