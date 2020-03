Grote evenementen in Arnhem afgeblazen

ARNHEM – Een verrassing is het niet. Gisteren werd bekend dat twee grote evenementen in Arnhem, die deze zomer zouden plaatsvinden, zijn afgeblazen. Zowel de Sonsbeek beeldententoonstelling als de Theater Avenue zijn afgelast.

In verband met het corona-virus zien beide organisaties op dit moment geen mogelijkheden om de evenementen voor te bereiden. De organisatie van de Sonsbeek beeldententoonstelling laat weten dat ze de tentoonstelling volgend jaar alsnog wil organiseren.

“De exacte timing is op dit moment niet zeker, want die is afhankelijk van het grote aantal partners, locaties en deelnemers die betrokken zijn bij dit samenwerkingsevenement”, schrijft de organisatie op haar website.

Het organiseren van de beeldententoonstelling is in verband met de aard van de voorbereidingen niet meer mogelijk: “De artistiek directeur van sonsbeek2020, het betrokken team en de ruim 30 kunstenaars die zijn betrokken bij sonsbeek2020 wonen en werken over de hele wereld en kunnen op dit moment niet meer reizen”.

Frans Knüppe, voorzitter bestuur Stichting Sonsbeek: “Deze beslissing is op dit moment onvermijdelijk gezien de internationale situatie rondom het Corona-virus. Het blijft echter ons vaste voornemen om deze internationale kunstmanifestatie, die al zo lang zo nauw met Arnhem is verbonden, in een later stadium alsnog te organiseren.”

Theater Avenue

Ook de Theater Avenue, die in augustus van dit jaar eveneens in Sonsbeek zou plaatsvinden, gaat niet door. Augustus is nog ver weg en het is op dit moment moeilijk in te schatten of evenementen tegen die tijd wel of niet doorgang kunnen vinden. Organisator Robin Hagen heeft laten weten dat hij het verstandiger vindt om nu al te besluiten dat het evenement niet doorgaat, mede omdat het scouten van artiesten op dit moment niet mogelijk is.

De organisatie geeft haar subsidie terug aan de gemeente. “Dat geld is nu harder nodig voor de getroffenen van de corona-crisis”, aldus Hagen in de Gelderlander.

Andere evenementen

Of andere evenementen eveneens worden afgeblazen is op dit moment nog niet bekend. Arnhem is een stad met een groot scala aan festivals. Veel organisatoren wachten echter de ontwikkelingen van de komende tijd nog even af.

Het Hoogte80-festival, dat voor 21 tot en met 24 mei op de agenda staat, hoopt dat zij in staat is om het festival te laten doorgaan.

“Wij zullen alles doen wat in onze macht ligt om Hoogte80 Festival door te laten gaan. Dat zijn wij verplicht aan onze artiesten, freelancers, leveranciers en aan het publiek. We zien annulering als een laatste redmiddel”, aldus de organisatie.

“Mocht het uiteindelijk toch onmogelijk en onverantwoord blijken, dan zullen wij alle mogelijkheden bekijken om het festival en onze artiesten en leveranciers zo goed mogelijk te ondersteunen.”

