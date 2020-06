Hack42 verhuist naar Cruquiusweg

ARNHEM – Het bedrijfspand aan de Cruquiusweg 3 te Arnhem met een oppervlakte van ca. 440 m² is gekocht door vrienden van Hack42.

Hack42 is een niet-gesubsidieerde stichting, opgericht in april 2010. De missie van Hack42 is het faciliteren van raakvlakken tussen creativiteit, techniek en kunst. Dit doen zij in de vorm van een hackerspace: oftewel een gebouw met gezamenlijke werkruimtes waar ook regelmatig workshops worden gehouden. Plezier en het delen van kennis staan bij Hack42 voorop.

Het bedrijfspand aan de Cruquiusweg 3 te Arnhem met een oppervlakte van ca. 440 m² is gekocht door vrienden van Hack42. Momenteel is Hack42 nog gevestigd in het bureelgebouw van Vrijland aan de Koningsweg. Voorheen waren zij gevestigd op Kamp Koningsweg Noord, eveneens aan de Koningsweg, en het voormalig Sociale Dienst-gebouw aan de Broekstraat te Arnhem. Deze is inmiddels gesloopt.

De komende twee maanden zal er flink geklust worden in het nieuwe pand aan de Cruquiusweg. Hack42 wil van dit bedrijfspand een inspirerende dynamische omgeving maken, die met de diverse werkruimtes en ontspanningsruimtes een aanwinst is voor hun deelnemers en Industrieterrein Kleefse Waard.

Door de aankoop van het pand, is Hack42 verzekerd van een langdurige bestemming en een goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer.

