Hacken is Saai

Zin in een dag vol spectaculaire activiteiten en buitengewone verrassingen? Dan moet je vooral niet naar de Open Dag van Hack42 komen. Hier doen we alles rustig aan. Want zeg nou zelf, hacken is toch maar saai? We zitten lekker op de bank, drinken Club Mate, en werken gestaag aan creatieve projecten, precies zoals het hoort.

Op zaterdag 5 oktober openen we van 11:00 tot 18:00 onze deuren aan de Cruquiusweg te Arnhem voor een kijkje achter de schermen. Geen speciale shows, geen workshops die je niet mag missen ‚Äď gewoon een eerlijke, ontspannen rondleiding door onze hackerspace. Zo kun je precies zien wat we dagelijks doen: houtbewerking in het stofhok, solderen in het flexlab, en 3Dprinten in de cleanroom. Tussendoor even gamen of rondneuzen in ons computermuseum, zonder druk.

Hacken is tenslotte gewoon een manier van leven, en wie houdt er niet van een beetje rust en ruimte om zelf dingen te ontdekken?

Het Flexlab

Het flexlab is de plek waar we in alle rust aan het solderen zijn. Kabeltjes, printplaatjes, gereedschap dat je alleen kent van een sci-fi-film… allemaal heel “gewoon.” Je kunt hier met elektronica aan de slag gaan zonder dat iemand je onderbreekt met spannende lichtshows of gelikte presentaties. Alleen jij, een soldeerbout en de serene stilte van knutselplezier. Saai, toch?

De Cleanroom

In onze cleanroom staan 3D-printers en lasercutters, klaar om je saaie, alledaagse objecten uit het niets te laten ontstaan. De magie van lasers die door materialen snijden? Het vergt nauwelijks aandacht, hoor. Je ontwerpt gewoon iets, klikt op een knop en voil√† ‚Äď je hebt een perfect geprint voorwerp. Er is zelfs niemand die er een show van maakt. Gewoon lekker rustig bezig zijn. Wat saai.

De Werkplaats

In de werkplaats vind je draaibanken, freesmachines, en alle ruimte om hout en metaal te bewerken. Je kunt hier uren doorbrengen met zagen, boren, schuren ‚Äď allemaal in je eigen tempo. Geen dramatisch achtergrondmuziekje, geen groot applaus als je klaar bent. Gewoon jij en je stukken hout. Simpel toch?

De Gamingruimte

Voor wie echt eens een dag helemaal niks wil doen: de gamingruimte. Je kunt hier een paar uurtjes virtueel rondhangen, oude en nieuwe games uitproberen, zonder dat iemand je probeert in te schakelen voor een toernooi. Gewoon lekker ontspannen, wat pixels besturen. Niet heel spannend, maar hey, dat is ook wel eens fijn.

Het Computermuseum

Hier komt alle tech-nostalgie samen in een oase van verouderde pracht. Oud, stoffig en totaal niet interactief, precies zoals het hoort. Je kunt kijken, wat knopjes indrukken, en je verwonderen over hoe saai technologie vroeger was. Computers zonder touchscreens, telefoons zonder camera‚Äôs… lekker ouderwets, dus niet veel om van op te kijken.

De Lounge

En als je al dat saais bekeken hebt, zoek dan een comfortabele plek op de bank, pak een fles Mate, en beleef het echte Hack42. Want hacken is misschien wel het meest ontspannen wat je dit jaar gaat doen. Bij Hack42 is alles precies zoals het altijd is. Geen drama, geen spektakel. Hacken is gewoon… nou ja, heerlijk saai!

Reacties