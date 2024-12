Herstel voor De Paasberg?

Na een goede competitiestart van De Paasberg in de derde klasse L, met één gelijkspel en drie winstpartijen op rij, zijn de resultaten vanaf november wat wisselender voor het team van trainer Marcel Omvlee.

In de laatste vijf wedstrijden werd één keer gewonnen en één keer gelijk gespeeld, de overige drie duels werden met forse cijfers verloren. Ook afgelopen weekend bleef het onder De Paasberg geklasseerde VVOP uit Voorthuizen de Arnhemmers met 4-1 de baas. De Paasberg staat nu op de zesde plaats met 14 punten, overigens met één wedstrijd minder gespeeld dan de naast concurrenten.

Trainer Marcel Omvlee: “Zaterdag komt koploper VVA Achterberg op bezoek en eigenlijk verwacht ik dat zij een getergd Paasberg treffen. We maken te veel fouten in standaardsituaties waaruit de tegenstanders vervolgens weten te scoren en dat mag niet. Daarnaast missen we natuurlijk onze topscorer Jesse ter Beek, maar hij is gelukkig herstellende van zijn blessure. Maar de sfeer is goed in het team en we kijken uitermate gemotiveerd uit naar zaterdag!”

De wedstrijd begint zaterdag 7 december om 14.30 uur op Sportpark De Paasberg.

(Tekst: Jan Willemsen, foto Nico Kooij (De Paasberg in betere tijden)

Reacties