Hertenkamp in Arnhem moet weg: ‘Strijd nog niet gestreden’

Het hertenkamp in het Arnhemse Sonsbeekpark, dat eerst gered leek te zijn van de ondergang, dreigt toch te moeten sluiten. Het gaat om een landelijk fokverbod en dus een uitsterfbeleid, wat betekent dat de herten die nu al in het Sonsbeek zijn niet weg hoeven maar langzaam zullen uitsterven.

door Aniek Beekman

Minister Adema van Landbouw heeft besloten dat vanaf 2024 geen herten meer gehouden mogen worden op kinderboerderijen, kampen en tuinen. Het ministerie heeft deze week een ‘lijst dierenwelzijn huis- en hobbydieren’ gepubliceerd, waarop staat welke dieren vanaf 2024 nog mogen worden gehouden. Dam- en edelherten staan niet op deze lijst.

Niet de eerste keer in Arnhem

Het sluiten van het hertenkamp werd eerder al in de Arnhemse gemeenteraad besproken, toen wist GroenLinks nog niet of zij het hertenkamp wilden behouden of niet. “Het was toen nog niet het juiste moment om de discussie te voeren”, legt fractievoorzitter Mark Coenders uit. De partij wist dat er beweging rond dit onderwerp gaande was en wilde eerst ‘even afwachten’.

Het hertenkamp zal vanaf volgend jaar langzaam gaan uitsterven. Van die gedachte wordt raadslid Marjan van Munster van de PvdA in Arnhem niet vrolijk, “Dat moet je niet doen, het zijn kuddedieren, daar worden ze ongelukkig van.”

En in de wetenschap dat damherten in gevangenschap soms wel 20 jaar oud kunnen worden, zullen de hertenkampen voorlopig nog blijven bestaan. Coenders deelt wel de mening met Van Munster, “Het kan natuurlijk niet zo zijn dat er straks één hert over blijft, dus dan zal er een herindeling moeten komen.” Want één hert in het Sonbeek willen beide partijen voorkomen.

‘Strijd is nog niet gestreden’

Het is volgens Van Munster alleen nog wachten totdat de wet daadwerkelijk wordt uitgevoerd. “Wij kunnen niet op tegen een landelijk besluit.: Maar het raadslid laat wel weten dat ze nog even met haar ‘landelijke vrienden’ gaat bellen. “De landelijke PvdA is het eens met dit besluit”, de Arnhemse PvdA ligt dus niet op een lijn met de landelijke PvdA. “Misschien dat ik nog iets kan regelen, maar dit is wel lastig. Maar de strijd is nog niet gestreden.”

