Het V&D pand met een nieuwe bestemming

Retailer TK Maxx opent op donderdag 27 februari de deuren van het nieuwste filiaal. De dertiende Nederlandse vestiging van het warenhuis neemt intrek in de binnenstad van Arnhem. Aan het Johnny van Doornplein, in het voormalige V&D pand, kunnen koopjesfanaten vanaf volgende maand hun hart ophalen op zo’n 1.500 vierkante meter shopvloer. Met de vestiging in Arnhem opent TK Maxx haar derde filiaal in het Oosten van Nederland. Na eerdere successen van winkels in de Randstad, Zuid-Nederland, Groningen, Apeldoorn en Nijmegen krijgt de unieke winkelformule nu een vervolg.

Aanwinst voor de stad

Met de komst van de retailer krijgt het centrum van Arnhem weer een nieuw gezicht. De afgelopen maanden is het pand aan het Johnny van Doornplein volledig gerenoveerd, en inmiddels bijna klaar voor heropening. Dizzy Kandau, store manager TK Maxx Arnhem: “Ongelooflijk trots ben ik dat ons warenhuis nu ook in Arnhem geopend zal worden. Niet alleen omdat Arnhem nog meer winkelaanbod krijgt, maar ook omdat door ons 38 arbeidsplaatsen gerealiseerd worden, waarvan de helft is ingevuld door het UWV.”

Shoppen bij TK Maxx

Het aanbod van de winkel is gevarieerd en biedt naast een grote selectie aan mode, schoenen en accessoires voor mannen, vrouwen en kinderen tevens een uitgebreide beauty- en homeware afdeling. Als toonaangevende retailer verzekert TK Maxx het winkelend publiek van een breed aanbod aan grote merken, maar dan voor kleine prijzen die altijd tot wel 60% goedkoper zijn dan de adviesprijs. Koopjesjagers worden uitgenodigd vaak langs te komen, want met meerdere leveringen per week is er altijd een uniek aanbod. De retailer adviseert dan ook om gewoon naar binnen te lopen zonder specifieke shopmissie en het schatzoeken te laten beginnen.

Over de opening

Op donderdag 27 februari ligt er vanaf 10.00 uur in de ochtend een rode loper uitgerold. Op deze speciale dag kunnen consumenten komen schatzoeken naar speciale labels die verstopt zijn in- en om de vestiging, waar TK Maxx cadeaukaarten voor uitgeeft t.w.v. €5, €10, €50 en €100.

Over TK Maxx

TK Maxx is onderdeel van TJX Companies, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in de Verenigde Staten. In Europa valt TK Maxx onder TJX Europe. Verdeeld over het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Polen, Duitsland, Oostenrijk en Nederland zijn in Europa inmiddels meer dan 595 winkels geopend.

