Het WereldvrouwenKoor gaat op reis op Moederdag

Op zondag 14 mei treedt het WereldvrouwenKoor op in De Bakermat in Arnhem. Dit kleurrijke koor is in 2014 in Arnhem opgericht en bestaat uit vrouwen met verschillende culturele achtergronden.

De vrouwen brengen allemaal hun mooiste lied in voor dit bijzondere concert Reis mee op Moederdag, dat speciaal voor deze gelegenheid is samengesteld. Liederen en verhalen over moeders uit het land van herkomst, gezongen in de moedertaal van hun (groot-)ouders. Onder de bezielende leiding van dirigente Monique Verhoeven en begeleid door de veelzijdige accordeonist Bart Leliveld, weten de vrouwen hun enthousiasme en ongedwongen sfeer over te brengen op het publiek.

Na afloop kan worden genoten van een drankje en een gratis ‘wereldhapje’, gemaakt door de zangeressen zelf!

De Bakermat

Wijkcentrum Bakermat wil een laagdrempelig wijkcentrum zijn voor de bewoners van Hoogkamp, Sterrenberg, Gulden Bodem en Burgemeesterswijk. Het biedt ruimte voor initiatieven van de wijkbewoners voor een veelheid aan activiteiten en is vooral een plaats waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. De Bakermat is gevestigd in een oud kerkgebouw aan de G.A. van Nispenstraat.

Voor info en tickets, ga naar de website van de Bakermat.

