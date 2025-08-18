Hoe breng je landelijke verduurzamingsplannen achter de voordeur?

Op uitnodiging van Milieu Centraal heeft recent Chris Kuijpers, directeur-generaal Volkshuisvesting en Bouwen bij het ministerie van VRO de wijk Presikhaaf bezocht. Kuijpers wilde met eigen ogen zien hoe energiehulp daadwerkelijk terechtkomt bij huurders en huiseigenaren die moeite hebben hun energierekening te betalen.

In het kader van zijn bezoek maakte hij kennis met het landelijke energiehulpnetwerk, dat sinds 2024 samenwerkt met bestaande energiehulporganisaties. Het doel: mensen in energiearmoede en woningeigenaren met een kleine beurs gerichter en effectiever ondersteunen.

Energiebank regio Arnhem

Energiecoach Amani Abd Alhakk van de Energiebank regio Arnhem liet zien hoe bewoners stap voor stap worden geholpen. Van eenvoudige energiebesparingstips tot het aanvragen van subsidies en het organiseren van de uitvoering – altijd met het oog op lagere lasten en meer wooncomfort. Een basis voor het succes van deze aanpak is de inzet van vertrouwde contacten zoals buren, familie en sportclubs. De actieve energiecoaches bereiken via deze netwerken bewoners die anders moeilijk toegang hebben tot informatie en ondersteuning. Energiehulp komt op deze wijze sneller én beter aan.

Energiebank regio Arnhem werkt niet alleen in Presikhaaf op deze wijze al langer samen met de gemeente Arnhem, vrijwilligers en andere lokale partners. De aanpak is de afgelopen jaren steeds cultuursensitiever geworden, waardoor de hulp nog beter aansluit bij de leefwereld van bewoners. Milieu Centraal ondersteunt dit met onafhankelijke milieu-impactberekeningen, gedragsinzichten en communicatietools, zodat organisaties en vrijwilligers bewoners duurzaam kunnen begeleiden en waar nodig doorverwijzen.

Waardevolle aanpak

Het resultaat is een stevig netwerk dat vertrouwen, continuïteit en deskundigheid combineert, en zo tot diep in de samenleving reikt. Tijdens een huisbezoek aan de familie Mohammed ervoer Chris Kuijpers hoe waardevol deze aanpak in de praktijk is:

“Dankzij het energiehulpnetwerk krijgen juist de mensen die het hardst hulp nodig hebben steun uit hun eigen vertrouwde kring. Mooi om te zien hoe samenwerking leidt tot lagere energierekeningen én comfortabelere woningen.”

De videoreportage is gemaakt door Gwen Jansen, teammanager Energie in huis, Mobiliteit & Klimaat bij Milieu Centraal.

Meer info: www.energiehulpnetwerk.nl.

Energiebank regio Arnhem is altijd op zoek naar nieuwe vrijwillige energiecoaches. Klik hier voor meer informatie. wanneer je niet kunt op de genoemde trainingsdata, houden we graag je aanmelding in portefeuille voor de volgende trainingsronde.

Reacties