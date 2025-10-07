Home-fietsen voor het goede doel op Rijnstate Tour de Friends

Donderdag 6 november is de ontvangsthal van Rijnstate Arnhem tussen 13.00 en 19.00 het domein van deelnemers aan de Rijnstate Tour de Friends. Zes uur lang fietsen voor het goede doel op 20 (!) hometrainers. Rijnstate staat die dag in het teken van gezelligheid en bewegen. Iedereen is welkom, je kunt individueel mee doen of samen met collega’s, vrienden of familie.

De opbrengst van deze Tour de Friends komt ten goede aan drie mooie voorzieningen voor patiënten van Rijnstate:

Muziek, meditatie en VR voor oncologische patiënten

Loopsysteem voor de afdeling fysiotherapie

Bedfietsen voor dialysepatiënten

Iedere minuut telt

Je kunt een rondje home-fietsen van 20 of 30 minuten. Iedere minuut telt en is goed voor 1 euro. Op een speciale landingspagina kun je jouw gewenste starttijd reserveren en aangeven voor wel doel jouw donatie is bestemd.

Na je aanmelding kun je eenvoudig een actiepagina aanmaken via het Rijnstate Vriendenfonds en je laten sponsoren. Iedereen die meedoet krijgt een leuk aandenken en maakt tijdens elke ronde kans op prachtige prijzen. Je kunt ook gewoon sponsor worden, klik voor alle informatie op www.vriendenfondsrijnstate.nl.



