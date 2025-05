Hoofdsponsors VDZ kiezen Rijnstate Vriendenfonds en Stadsblokkenwerf als goede doel rondom 100-jarig bestaan

Stadsblokkenwerf Arnhem

Ronald Brakenhoff, voorzitter Stadsblokkenwerf Arnhem, is eveneens blij met de geboden sponsorruimte aan dit typische lokale goede doel dat een stuk historie in Arnhem vertegenwoordigt: “De Stadsblokkenwerf is 10 jaar geleden opgericht door een enthousiaste groep vrijwilligers, die met steun van Arnhemse bedrijven en instellingen een historische scheepswerf hebben ontwikkeld. Een bijzonder project op een unieke lokatie, gerealiseerd zonder subsidie. In de loop van de jaren hebben tentallen vrijwilligers hun hart verpand aan de Stadsblokkenwerf. De waardering in Arnhem is groot, jongeren die in het reguliere onderwijs waren gestrand, hebben vakkennis en arbeidsritme opgedaan.”

Over Rijnstate Vriendenfonds

Het Rijnstate Vriendenfonds maakt samen met donateurs, giftgevers, sponsoren en bedrijfsvrienden waardevolle projecten en betekenisvolle voorzieningen mogelijk voor de patiënten van Rijnstate. Daarnaast helpt het Vriendenfonds belangrijk wetenschappelijk onderzoek binnen Rijnstate mogelijk te maken. Dit zijn voorzieningen en onderzoeken die niet betaald kunnen worden vanuit de reguliere ziekenhuisbudgetten, maar die een – vaak stressvol – verblijf in het ziekenhuis een stuk aangenamer maken en de zorg aan onze patiënten nog verder verbetert. Zoals bijvoorbeeld een fijn buitenspeelterras voor de zieke kinderen die in Rijnstate opgenomen zijn, hoofdhuidkoelers voor de oncologische patiënten om tijdens een intensieve chemobehandeling de kans op haarverlies te verminderen, rugzakjes met informatie en steun voor kinderen van wie een ouder plotseling getroffen is door kanker. En nog vele andere waardevolle voorzieningen.

Over Stadsblokkenwerf Arnhem

De Stadsblokkenwerf ligt aan de Nederrijn, tegenover de Arnhemse binnenstad op een deel van de fundamenten van de eens zo roemrijke ASM-scheepswerf. Met de historische scheepswerf in ontwikkeling, de werfloods en de monumentale werfkraan wordt de geschiedenis van de scheepvaart en de vroegere ASM-scheepswerf levend gehouden. Maar ook het pontje – de ASM1 – dat Rijnkade en de Stadsblokkenwerf met elkaar verbindt en het Werfpaviljoen, waar velen van het uitzicht op de Rijn genieten, zijn inmiddels niet meer weg te denken uit de stad.