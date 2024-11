IJzersterke slotfase helpt korfballers Oost-Arnhem aan punt bij Fiks

Korfbalvereniging Oost-Arnhem heeft in de Korfbal League 2 een punt overgehouden aan de uitwedstrijd tegen Fiks. In Oegstgeest maakte de ploeg van coach Edwin Bouman een achterstand van vijf doelpunten nog goed: 21-21.

Oost-Arnhem kwam in de eerste tien minuten niet tot scoren en leek dan ook op weg na een forse nederlaag. Bij een 5-0 achterstand gaf niemand nog een cent voor de bezoekers, die in die openingsfase uiterst pover met de kansen omsprongen.

OMMEKEER

Na een time-out kwam de ommekeer, maar na een 12-7 ruststand en tussenstanden van 15-10 en 18-13 kon Oost-Arnhem pas in de slotfase de forse achterstand goedmaken. Bij 21-17 scoorde eerst Richard Gerritsen twee keer en aanvoerder Bas Broenink deed daarna hetzelfde. De laatste treffer, uit een strafworp, bezorgde Oost-Arnhem het verdiende punt: 21-21. “Het was teleurstellend dat we ons in de openingsfase de kaas van het brood lieten eten”, zei coach Edwin Bouman. “Ik vind dat we hier hadden kunnen winnen, maar uiteindelijk ben ik ook blij met een punt.”

Komende zaterdag, 16 november, krijgt Oost-Arnhem om 17.30 uur in sporthal Valkenhuizen bezoek van Mid-Fryslãn. De Friese ploeg pakte op de eerste speeldag de volle buit door DSC met 27-22 te verslaan.

Oost-Arnhem: Bas Broenink 6, Richard Gerritsen 4, Jesse van der Hoeven 3, Chrisje Steenbergen 3, Krijn van het Kaar 2, Maud Polman 1, Thijs Broenink 1, Roos Steenbergen 1, Michelle Dorland 0.



KORFBAL LEAGUE 2

UITSLAGEN

EERSTE SPEELRONDE

Fiks – Oost-Arnhem 21-21

TOP Sassenheim – Groen Geel 19-19

Dalto – AWDTV 29-19

Deetos – TOP Arnemuiden 20-16

Mid-Fryslãn – DSC 27-22

PROGRAMMA TWEEDE SPEELRONDE Zaterdag 16 november Oost-Arnhem – Mid-Fryslãn (17.30 uur, sporthal Valkenhuizen) TOP Arnemuiden – TOP Sassenheim Groen Geel – Fiks DSC – Dalto AWDTV – Deetos



(Tekst: Han Dreuning, op de foto Bas Broenink, topscorer met zes doelpunten. (Foto: Gertrude de Vries)

