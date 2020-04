In totaal nu 30 Arnhemmers in Rijnstate met corona-klachten

ARNHEM – In totaal liggen er op dit moment 30 Arnhemmers in het Rijnstate ziekenhuis die besmet zijn met het coronavirus. Het aantal ziekenhuisopnamen van Arnhemmers met ernstige ziekteverschijnselen nam vandaag met 2 nieuwe gevallen toe.

Het aantal meldingen van mensen die besmet zijn met het coronavirus neemt al vier dagen op rij af. Ook het aantal ziekenhuisopnamen per dag lijkt te dalen. Gisteren moesten nog 4 mensen die besmet zijn met het coronavirus in het Rijnstate ziekenhuis worden opgenomen. Dat is twee keer zoveel als vandaag.

Verregaande conclusies zijn nog niet te trekken aan de hand van de beperkte data die op dit moment aanwezig is. Toch zijn de aanhoudend benedengemiddelde scores van Arnhem over de afgelopen twee weken een signaal dat het coronavirus in Arnhem minder om zich heen grijpt dan in veel andere gemeenten.

Cijfers RIVM

Het RIVM houdt dagelijks bij hoe snel het aantal ziekenhuispatiënten van besmette mensen toeneemt. De 30 Arnhemmers die zijn opgenomen, komt neer op 18,6 patiënten per 100.000 inwoners. Dit is aanzienlijk lager dan het landelijke gemiddelde, dat op 78,2 patiënten per 100.000 inwoners ligt.

Het grote verschil wordt veroorzaakt door het hoge aantal besmettingen in met name Noord Brabant. De gemeente met de meeste ziekenhuis-opnamen als gevolg van het coronavirus is Peel en Maas met maar liefst 264 patiënten per 100.000 inwoners. In totaal gaat het om 109 inwoners van deze gemeente.

In vergelijking met de meeste andere steden in Nederland kent Arnhem eveneens een relatief laag percentage patiënten. In het overzicht van de 25 grootste gemeenten in Nederland staat Arnhem op de 18e plaats. De lijst wordt aangevoerd door Breda met 64 ziekenhuisopnamen per 100.000 inwoners. Groningen sluit de rij met slechts 7,3 ziekenhuisopnamen per 100.000 inwoners.

Medewerkers van het Rijnstate ziekenhuis laten zien hoe het ziekenhuis is voorbereid op het coronavirus.

