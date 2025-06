Inschrijving 29e editie Ehrmann Posbankloop geopend

De Posbankloop, een klassieker onder de hardloopevenementen. De Posbankloop beleeft dit jaar zijn 29e editie op zondag 28 september. Een evenement met meerdere onderdelen, deelname is mogelijk voor alle leeftijden vanaf vier jaar.

De verschillende afstanden:

~ voor de leeftijd van 4 tot en met 7 jaar een loop van 450 meter

~ voor 8- en 9-jarigen een loop van 900 meter

~ 10 tot en met 13 jarige kunnen meedoen aan een loop van 1500 meter

~ vanaf 14 jaar kun je meedoen aan de loop van 6 kilometer

~ vanaf 16 jaar aan de langste afstand: 15 kilometer

Emmapyramide

Het parcours voert over de prachtige omgeving van de Posbank. een groot deel gaat over verharde wegen door de bossen en de heidevelden van de Veluwezoom. Onderweg is er verzorging, bij de finish water en fruit. Wanneer je inschrijft voor 17 september doe je mee met een startnummer waarop je naam staat. De man en vrouw die bij de 6 of 15 kilometer als eerste bovenkomt op de Muur van Aalbers, beter bekend als de Emmapyramide, wint een horloge.

Voor scholen is er een speciale competitie. De school met relatief de meeste deelnemers wint een mooie bokaal. Het startschot voor de eerste loop (450 meter) klinkt om 10.55 uur op de Rozendaalse Laan in Velp.

De organisatie van de Ehrmann Posbankloop ondersteunt twee goede doelen: Natuurmonumenten en Rijnstate Vriendenfonds. De Ehrmann Posbankloop wordt mogelijk gemaakt door Vrienden van de Posbank.

Loop jij mee hard op zondag 28 september? Meer informatie en inschrijven: www.deposbankloop.nl.

Reacties