Interland American Football: Nederland – Turkije

Het Nederlandse American Football team treedt in het strijdperk tegen het nationale team van Turkije, een wedstrijd tussen de nummers 17 (Team NL) en 12 (Turkije). Twee teams die strijden om aansluiting te krijgen met de internationale top. Arnhem Falcons is de trotse gastheer van het Nederlands American Football team. Deze interland vindt plaats op zondag 17 november aanstaande, aanvang 15:00 uur op sportpark Cranevelt.

Cranevelt is topaccomodatie

Michel van Rijswijck, bestuurslid Arnhem Falcons: “Wij zijn regelmatig gastheer voor Team NL ook voor trainingen. Team NL traint en speelt graag in Arnhem omdat het een topaccommodatie voor American Football is.”

American Football in het kort

Een american football veld (110 meter x 49 meter) is vrijwel even groot als een voetbalveld. Het veld heeft aan beide zijden een eindzone. Het speelveld is om de 10 yards (9 meter) belijnd en genummerd. De telling loopt vanaf de doellijn op: 10 yards, 20 yards tot 50 yards. Deze lijnen worden gebruikt om te bepalen of het team met de bal voldoende vooruitgang gemaakt heeft.

Een team heeft vier pogingen om minimaal 10 yards speelveld te veroveren. Als er na de vier pogingen geen 10 yards veldwinst geboekt is, mag het andere team het proberen. Iedere keer als de 10 yards bereikt zijn heeft een team weer vier pogingen. Elk team probeert de ovale bal over de doellijn, dus in de eindzone, op de grond te drukken. Dat is een touchdown en levert 6 punten op. Na een touchdown krijgt het team de kans om de bal vanuit het veld tussen de doelpalen te schieten. Als dat lukt kan er 1 punt bij geteld worden.

Vier keer vijftien minuten

Een wedstrijd duurt vier keer vijftien minuten. De tijd loopt alleen als de bal in het veld is. Er staan 11 spelers in het veld. Als het team in de aanval is zijn dat vooral aanvallers, maar als het team moet verdedigen worden de verdedigers opgesteld. Naast de aanvallers en de verdedigers heb je op verschillende posities nog specialisten.

In Nederland wordt gespeeld in twee verschillende divisies. De acht beste teams strijden in de topklasse om het kampioenschap van Nederland. Arnhem Falcons komt in die topklasse uit. In de tweede divisie wordt door acht teams om promotie naar de hoofdklasse gestreden.

(Tekst: Wilfrie Koekkoek)

