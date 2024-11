Korfballers EKCA laten het aanvallend afweten tegen RDZ dat acht keer op rij scoort 

De korfballers van EKCA konden in hun eerste thuiswedstrijd in de derde klasse E hun fans niet trakteren op een zege tegen RDZ. In sporthal Elderveld ging de ploeg van coach Sanne Ligt hard onderuit tegen de bezoekers uit Zeist: 10-19 (6-8).

“We hebben er vanaf het eerste fluitsignaal achteraan gelopen “, sprak Ligt. “Alleen bij 2-2 stond een gelijke stand op het bord, verder hebben we de gehele wedstrijd op achterstand gestaan.” In de eerste en begin tweede helft bleef het verschil steeds twee of drie doelpunten. Maar toen EKCA de achterstand had teruggebracht tot 10-11 stokte de productie aan Arnhemse kant. RDZ profiteerde van die aanvallende machteloosheid en scoorde vervolgens acht keer op rij: 10-19.

GROOT CONTRAST

“Het was een groot contrast met een week eerder tegen Rheko”, constateerde Ligt, doelend op het gelijkspel (17-17) tegen de opponent uit Rheden. “Toen zat iedereen vol vuur. Dat ontbrak nu en niemand tikte zijn of haar niveau aan. We hebben zelf wel genoeg mogelijkheden gehad. Doorloopballen en korte kansen, maar als je die mist, help je jezelf niet in de wedstrijd.”

Ligt keek alvast vooruit naar het volgende duel, zaterdagavond om 18.00 uur in sporthal Elderveld met het Nijmeegse Keizer Karel. “Keizer Karel heeft net als wij 1 punt, dus dat wordt een belangrijke wedstrijd. Dan zullen we uit een ander vaatje moeten tappen.”

Doelpunten EKCA:

Laurent Rothuizen 3, Jeffrey Kruisland 3, Fleur van Geel 2, Hidde Hoegen 1, Toby van der Weijden 1.

DERDE KLASSE E

TWEEDE SPEELRONDE

Zaterdag 16 november

Regio ’72 – Wesstar 12-15

Keizer Karel – SkunK 18-18

Revival – Rheko 29-10

EKCA – RDZ 10-19

STAND

RDZ 2-4

Wesstar 2-4

SkunK 2-3

Revival 2-2

EKCA 2-1

Rheko 2-1

Keizer Karel 2-1

Regio ’72 2-0

PROGRAMMA DERDE SPEELRONDE

Zaterdag 23 november

RDZ – Rheko (16.30 uur)

Regio ’72 – Revival

EKCA – Keizer Karel (18.00 uur)

Wesstar – SkunK (18.25 uur)

(Tekst: Han Dreuning)

Reacties