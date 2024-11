Korfballers EKCA vieren gelijkspel bij Rheko als een overwinning

“Dit gelijkspel voelt als een overwinning. Een heerlijk begin van de zaalcompetitie.” Zo verwoordde Sanne Ligt, korfbalcoach van EKCA – CIBOD, de 17-17 eindstand in de uitwedstrijd bij CKC Rheko Rheden.

De bezoekers stonden drie minuten voor tijd nog met 17-15 achter. Dat de korfballers van EKCA (derde klasse E) de gelijkmaker van Jeffrey Kruisland uit een strafworp uitbundig vierden, was dan ook niet meer dan logisch. EKCA begon heel slecht aan de wedstrijd en keek na tien minuten al tegen een 6-1 achterstand aan. “We lieten het allemaal een beetje gebeuren”, zei Ligt. “Maar vanaf dat moment pakten we de draad op en er kwam meer spirit in de ploeg.”

De wedstrijd kantelde en met drie doelpunten op rij bracht EKCA de achterstand van 7-3 terug tot 7-6. De 8-7 ruststand bood voor EKCA perspectief voor de tweede helft. “Tijdens de pauze heb ik de nadruk gelegd op het geduldig blijven spelen en het maken van de goede keuzes”, vertelde Ligt, die kort na de hervatting Julia Klein in het veld bracht. “Zij zorgde in haar vak voor wat meer rust.”

Vuur in de ploeg

EKCA kwam op voorsprong (8-9), maar Rheko draaide de rollen toch weer om. Ligt: “Maar ook op het moment dat we weer op achterstand kwamen, zat er nog vuur in de ploeg. We gingen volle bak met zijn allen en niemand verzaakte. In de laatste minuten hadden we bij 17-15 nog de energie voor een aantal goede aanvallen en dat resulteerde toch nog in een gelijkspel. We hebben er keihard voor geknokt. Dit was een echte teamprestatie.”

Ligt had ook nog een goed woordje over voor Sabine Anderson. “Zij gaf vijf keer de assist bij een doelpunt. Dat is belangrijk, voor mij is dat al een halve goal.”

Doelpunten EKCA: Jeffrey Kruisland 5, Renzo Thijssen 4, Sheila Wendt 3, Laurent Rothuizen 3, Sabine Anderson 1, Toby van de Weijden 1.

DERDE KLASSE E

UITSLAGEN

EERSTE SPEELRONDE

SkunK – Regio ’72 25-10

RDZ – Revival 16-14

Rheko – EKCA 17-17

Wesstar – Keizer Karel 18-15

PROGRAMMA

TWEEDE SPEELRONDE

Zaterdag 16 november

Regio ’72 – Wesstar (14.20 uur)

Keizer Karel – SkunK

Revival – Rheko (17.15 uur)

EKCA – RDZ (17.55 uur, sporthal Elderveld, Arnhem)

(Tekst: Han Dreuning)

