Kunst achter het raam tijdens coronacrisis

De Arnhemse buurt Sint Marten Sonsbeek zet met het project Kunst achter het raam de kunstenaars uit de wijk letterlijk en figuurlijk op de kaart. Tot en met 24 augustus is hier een kunstroute zodat iedereen – die niet of in eigen land op vakantie gaat – kan genieten van kunst uit deze wijk.

Kunstroute

Voor veel kunstenaars zijn expositiemogelijkheden weggevallen als gevolg van de coronacrisis. Het project biedt kunstenaars en creatieve professionals de kans hun werk aan publiek te laten zien én geeft bewoners en bezoekers van de wijk de gelegenheid ‘coronaproef’ van kunst te blijven genieten. Achter het raam, in de tuin, vanaf het balkon of dak is kunst te zien. Net zo divers als de kunstenaars is hun werk. Langs de kunstroute zijn tekeningen en schilderijen te bekijken, maar ook ruimtelijk werk zoals maquettes, installaties, keramiek en sculpturen.

Routekaart

Op www. sintmartensonsbeek.nl is een responsive routekaart te vinden met daarop de ‘kunstetalages’.

Kunstenaars

Deelnemende kunstenaars zijn Caroline Kortenhorst, Chris Kerbusch, Edwim Peters, Elsebeth Hoeven, Esther van de Brink, Gaby von Oven, Gea Grevink, Hester van der Grift, Jeroen Huisman, Kunstconstructie, Lot Boshouwers, Maarten Thijssen en Peter van der Gulden – en er komen deze week nog deelnemers bij!

Olievlek

Kunstenaars uit de wijk kunnen zich gedurende de hele periode aansluiten bij deze route. Kunst achter het raam is een initiatief van Elsebeth Hoeven, wijkredacteur van Sint Marten Sonsbeek en (deelnemend) kunstenaar.

Reacties