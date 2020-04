Loesje doet het samen

Arnhems Loesje is niet illegaal aan het plakken in #coronatijd: Loesje is zichtbaar op reclameborden! Om de verspreiding van Corona tegen te gaan vraagt Hoffman Outdoor Media namelijk ook op straat aandacht voor de belangrijke adviezen van het RIVM. Een extra communicatie momentje kan in deze tijd nooit kwaad.

Loesje, het eigenwijze meisje uit Arnhem

Loesje is als sinds de jaren 80 van de vorige eeuw dagelijks bezig de wereld beter en mooier te maken. Voor haar is dat geen luchtkasteel. Al heel wat jaren maakt ze kritische en positieve posters. Door deze op straat en online te verspreiden, hoopt ze de wereld een zetje in de goede richting te geven. Arnhem is de enige stad waar Loesje toestemming heeft gekregen om behalve op de aanplakborden ook legaal op prullenbakken te plakken. Maar eigenlijk wil Loesje al Jaren meer: ‘Nu bepaalt reclame het straatbeeld. Ruimtes zijn opgekocht door reclamebedrijven. Maar van wie zijn steden en straten eigenlijk? Behoren die niet aan de mensen toe?’

Toch is Loesje om en maakt nu gebruik van die reclameborden. ‘Het zijn rare tijden. Het coronavirus houdt de wereld in zijn greep en overheden treffen maatregelen die we nooit voor mogelijk hielden. Ik ben een beetje beduusd van alles en probeer het te bevatten.’

De tijdsgeest is veranderd, we doen het nu weer samen

Loesje heeft 9 nieuwe posters uitgebracht over de gevolgen van Corona. Over social distancing, thuiswerken, thuisscholing en meer. Bekijk ze allemaal in haar online posterarchief. Je kunt de posters vanuit daar opslaan en delen via social media.

‘Pas goed op jezelf en elkaar, en Stay safe!’ aldus Hoffman

