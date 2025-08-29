Mantelzorg en meerkosten van energie 

De jongste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en TNO laten zien dat energiearmoede voor steeds meer huishoudens in Nederland een groeiend probleem is. Wanneer sprake is van mantelzorg kan het zomaar zijn dat de kosten voor de energierekening nog hoger uitvallen.

In dat kader organiseert Mantelzorg Vrijwillige Thuishulp Arnhem (MVT) in september twee keer een theesalon over dit thema. Amani Abd Alhakk en Marleen van Dasler zijn energiecoach bij de Energiebank regio Arnhem, zij komen respectievelijk naar de theesalons in Arnhem-Noord (17 september) en Arnhem-Zuid (29 september) om uitleg te geven over de doelstelling van de Energiebank regio Arnhem. Zij zullen tevens een praktische handreiking doen om de energiekosten in geval van mantelzorg beheersbaar te maken en te houden.

Aanmelden via:

Meer weten over Energiebank regio Arnhem?

Ga naar https://energiebankregioarnhem.nl/ voor meer informatie. De Energiebank regio Arnhem is actief in de gemeenten Arnhem, Renkum, Rheden en Roosendaal en altijd op zoek naar nieuwe vrijwillige energiecoaches.

