Marcel Hielkema: Achteraf is alles strategie

In de meest recente aflevering van De Strategie van de Kreeft-podcast gaat Dorien van der Heijden in gesprek met Marcel Hielkema, bestuurder-directeur van Scalabor, het sociaal ontwikkelbedrijf van Midden-Gelderland. Onder zijn leiding groeide Scalabor uit tot een succesvolle organisatie die kwetsbare werkzoekenden begeleidt naar passend werk. Binnenkort zet Hielkema de stap naar adviesbureau KplusV, waar hij zich blijft inzetten voor een inclusieve arbeidsmarkt. Dit gesprek biedt een inspirerende kijk op hoe sociaal ondernemerschap de arbeidsmarkt fundamenteel kan veranderen.

Hielkema’s visie draait om het doorbreken van systeemdenken. Hij ziet hoe regelgeving en bureaucratische drempels inclusie vaak in de weg staan, maar weigert zich daardoor te laten beperken. Zijn aanpak is pragmatisch: niet focussen op wat niet kan, maar altijd zoeken naar wat wél mogelijk is. Dit vraagt om een cultuur waarin ‘denken in kansen’ centraal staat en waarin onverwachte verbindingen leiden tot nieuwe oplossingen. Hij illustreert dit met sterke praktijkvoorbeelden, zoals de manier waarop Scalabor mensen opleidt binnen realistische werkomgevingen, van Intratuin tot e-commerce. Daarnaast benadrukt hij het belang van transparante communicatie. Zijn wekelijkse blog speelt daarbij een cruciale rol in het creëren van trots en betrokkenheid binnen de organisatie.

Het gesprek ademt een optimistische en oplossingsgerichte houding, wat het een absolute aanrader maakt voor iedereen die zich bezighoudt met de arbeidsmarkt en sociale innovatie. Toch blijven er enkele vragen onbeantwoord. Hielkema benoemt terecht hoe regelgeving inclusie belemmert, maar hoe komt structurele hervorming tot stand? Scalabor bewijst dat maatwerk werkt, maar hoe schaalbaar is deze aanpak op nationaal niveau? En hoewel de arbeidsmarkttransitie wordt gepresenteerd als een economische noodzaak, blijft de vraag hoe je diepgewortelde denkpatronen bij werkgevers doorbreekt een uitdaging.

Een mooi en inspirerend gesprek. Nogmaals dank voor de afgelopen 7 jaar Marcel en heel veel succes bij KPlusV!

