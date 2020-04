Marcouch neemt maatregelen tegen hangjongeren: Lage Kade en ingang Steile Tuin afgesloten

ARNHEM – De meeste Arnhemmers houden zich goed aan de richtlijnen van het RIVM om het coronavirus een halt toe te roepen. Een kleine groep hangjongeren heeft lak aan de regels. Om daar iets aan te doen sluit burgemeester Marcouch de Lage Kade en de onderste ingang van de Steile Tuin af.

Marcouch: “De meeste Arnhemmers houden zich goed aan de regels en richtlijnen die nodig zijn in onze strijd tegen corona. Daar ben ik trots op. Toch is er een kleine groep die dat niet doet. Dat zie ik op de Lage Kade en in een deel van Sonsbeekpark. Hangjongeren komen daar samen in groepjes, met auto’s of scooters en fietsen, houden zich niet aan de veilige afstand en veroorzaken overlast.”

Afgelopen week werd door de politie strikt gehandhaafd. Het uitdelen van bekeuringen heeft echter geen effect. Daarom worden nu extra maatregelen genomen.

Een groot deel van de Lage Kade aan de Rijn is vanaf vrijdagochtend alleen nog toegankelijk voor bestemmingsverkeer. Ook heeft Marcouch de onderste ingang van de Steile Tuin in Sonsbeek afgesloten.

De Steile Tuin is via de twee in- en uitgangen aan de bovenzijde van het park nog steeds toegankelijk. Het hek aan de onderzijde van de tuin is op slot, waardoor het bijvoorbeeld niet meer mogelijk is daar met de scooter en fiets te komen.

Burgemeester Marcouch waarschuwt dat hij meer maatregelen neemt als er geen verbetering optreedt: “Laat deze maatregelen een waarschuwing zijn. Anders ben ik uiteindelijk genoodzaakt om de ingrijpende maatregel te nemen door plekken waar Arnhemmers graag komen volledig af te sluiten.”

Frisse neus

Marcouch: “Ik begrijp dat iedereen, zeker met het aankomende zonnige weer, de behoefte heeft om een frisse neus te halen. Maar we moeten wel ieders gezondheid beschermen. Zoek daarom ook eens andere prachtige plekken op als Immerloo park, park Klarenbeek, park Lingezegen of de bosgebieden boven Arnhem. Hier zijn de paden vaak een stuk breder, waardoor het makkelijker is om tijdens je wandeling de afstand van minimaal 1,5 meter te houden. Wij moeten met elkaar volhouden. Alleen door ons allemaal te houden aan de maatregelen krijgen wij samen corona onder controle.”

