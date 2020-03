Markt op vrijdag en zaterdag gaat door

ARNHEM – De warenmarkt op vrijdag en zaterdag in Arnhem, gaat door. Dit meldt de Gelderlander. Wel worden er aanvullende maatregelen genomen in verband met de corona-crisis.

Het ter plekke opeten van etenswaren wordt niet toegstaan. Sta-tafels waar mensen hun vis of andere etenswaren kunnen opeten verdwijnen. Daarnaast zullen marktmensen die voedsel verkopen handschoenen dragen om besmetting te voorkomen.

Het was lange tijd onduidelijk of de markt in het centrum van Arnhem door zou gaan. Afgelopen dagen hebben verschillende steden in Nederland, waaronder Rotterdam, Dordrecht en Maastricht een streep gezet door de lokale warenmarkt.

Het belangrijkste argument daarvoor is dat sluiting van de weekmarkten in lijn is met het landelijke beleid. Activiteiten waar meer dan honderd mensen samenkomen, zijn immers verboden.

Er zijn echter ook veel gemeenten, waaronder Tilburg, Amsterdam en Den Bosch die de markt juist door laten gaan. Zij zien geen groot verhoogd risico. Sterker nog: het kopen van etenswaren is veiliger in de open ruimte. De afstand tot de kassa is groter, gangpaden op de markt zijn breder dan in de supermarkt en er is geen sprake van een kassarij waar mensen dicht op elkaar staan.

De gemeente Arnhem schaart zich dus tussen de gemeenten die de voordelen laat opwegen tegen de landelijke beleidsmaatregelen.

