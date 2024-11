MASV: geen onderschatting van Best Vooruit

De stemming bij MASV is opperbest na de eclatante overwinning op koploper UDI’19 van 16 november jongstleden. De voetbalploeg uit Malburgen West bezet momenteel een zesde plek van de Vierde Divisie C, een positie die wordt gedeeld met Juliana ’31.

MASV kan zondag bij winst naar de vierde positie stijgen. Best Vooruit is dan de tegenstander, een ploeg die wisselvallig presteert en met 12 punten op plek 14 staat met 7 punten minder dan de Arnhemmers.

Spannende competitie

Trainer/coach Dennis van Beukering over de huidige stand in de Vierde Divisie C: “Dit is een competitie waarbij iedereen van iedereen kan winnen. We zijn zeker op onze hoede, er mag en zal geen sprake zijn van onderschatting. Normaal gesproken is er na 12 wedstrijden al een duidelijke afscheiding tussen de hoogste en laagste geklasseerde teams. Nu is het verschil slechts 5 punten tussen de nummer 1 en 9. Een misstap en je staat gelijk enkele plaatsen lager,” aldus de oefenmeester, die zondag over een bijna geheel fitte selectie kan beschikken. Alleen Eelco Mostert zit nog in de lappenmand, alle andere geblesseerden zijn inmiddels weer terug op het veld en inzetbaar.

De wedstrijd in Best op Sportpark De Leemkuilen begint zondag 1 december om 14.30 uur.

(Tekst: Pim Schouten, foto uit competitie 2023-2024)

Reacties