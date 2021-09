Mis het niet: de making of WeArnhem The Final Chapter

Het is zover: het derde en tevens laatste deel van de dansfilm WeArnhem gaat dinsdag 21 september in première. WeArnhem The Final Chapter is het laatste deel van de odes aan Arnhem, gemaakt door twee dansers van Introdans in samenwerking met diverse creatieve Arnhemse partijen. In het laatste deel staat de natuur en het behoud ervan centraal.

Waar in de eerste film de nadruk lag op de historische en romantische kant van de stad, ging Chapter II over vrijheid, wederopbouw en de veerkracht van Arnhem. Deze derde en laatste WeArnhem film viert de natuur en laat de kwetsbaarheid zien.

Er wordt gedanst op prachtige locaties als Burgers Zoo, zwembad Klarenbeek en Nationaal Park De Hoge Veluwe. En omdat de energietransitie enorm bloeit in Arnhem, ontbreken plekken als de (riool-)waterzuiveringscentrale, het zonnepark en IPKW ook niet in deze film. Naast professionele dansers hebben er dit keer ook 150 Arnhemmers deelgenomen aan de film. Je moet de klimaatcrisis tenslotte samen aanpakken. Een film dus niet alleen voor Arnhemmers, maar ook door Arnhemmers.

Hoewel weer alles uit de kast wordt getrokken, sluit The Final Chapter ook naadloos aan bij de actualiteit. Want als de coronacrisis ons iets leert, is het de impact van de mens op de natuur én hoe belangrijk verbinding tussen mensen is.

WeArnhem



Wat begon als een klein idee in de wandelgangen van modern balletgezelschap Introdans, groeide uit tot drie dansfilms. Dansers Alberto Villanueva en Jurriën Schobben wilden de stad waar ze wonen en werken eren. Ze brachten artiesten en creatieven uit Arnhem samen en richtten het platform WeArnhem op waarmee ze via dansfilms een ode brengen aan de Gelderse hoofdstad.

De liefde voor de stad wordt gedeeld met componist Lavalu die de muziek schreef voor de film, met stadsdichter Jesse Laport die verantwoordelijk is voor de tekst en kunstenaar Louise te Poele die een indrukwekkende installatie met 2000 kilo ijs in de Eusebiuskerk maakte. De kleding wordt dit keer niet speciaal ontworpen voor de film maar komt uit de collecties van The People of The Labyrinths voor een prachtig én duurzaam resultaat.

—–

WeArnhem The Final Chapter is tot stand gekomen in samenwerking met Introdans, Phion en Toneelgroep Oostpool.

De Making Of WeArnhem The Final Chapter, geproduceerd door Olga Tops (Team WeArnhem), is op dinsdag 21 september om 17.20 uur te zien op TV Gelderland. Het eindresultaat van de dansfilm is vanaf dan ook online te zien via het YouTube-kanaal van Introdans en wordt tevens op zaterdag 26 september om 17.45 uur uitgezonden op TV Gelderland (daarna ieder uur herhaald). Aflevering online terugkijken? Dat kan via Uitzending Gemist.

Dit delen:

Tweet





Reacties