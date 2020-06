Mogelijke verhuizing moskee Klarendal

De Agiasofia moskee aan de Sonsbeeksingel, is al jaren op zoek naar een andere grotere locatie. Het bestuur van de Islamitische Unie wilde dat aanvankelijk ergens op een locatie in de wijken Klarendal en/of Sint Marten een nieuwe voorziening, omdat daar de meeste bezoekers wonen. Er werden in de loop van de jaren diverse mogelijke locaties aangewezen, die telkens op veel weerstand stuitten en bovendien vanwege bestemmingsplannen ook niet altijd mogelijk waren.

Dan maar verbouwen

Eind 2016 zag het bestuur na 12 jaar zoeken van verhuizing af en besloot voor verbouwing van de huidige locatie aan de Sonsbeeksingel, midden tussen de creatieve ondernemers van het Modekwartier. De strijd voor andere huisvesting van de moskee heeft destijds oud-voorzitter Bahaeddin Budak na zestien jaar doen besluiten het voorzitterschap op te geven. Verhuizing was nodig, vond het bestuur, omdat de druk op de Sonsbeeksingel tijdens het gebed hoog is met bezoekers uit de wijken en de moskee niet over eigen parkeergelegenheden beschikt. De parkeerdruk was door ontwikkelingen in het Modekwartier ondertussen alleen maar hoger geworden. “Helaas, maar wij moeten ook verder, dan maar verbouwen. Ons pand is groot maar het is niet gebruiksvriendelijk. Daar gaan we vooral mee aan de slag” aldus nieuwe voorzitter Huseyin Türkoglu in 2016 aan de wijkkrant van Klarendal.

Verhuisplannen opgepakt

Volgens de plannen uit 2016 zouden alleen de muren zo’n beetje blijven staan. Dat is er niet van gekomen: het bleef rustig aan de Sonsbeeksingel. De gemeente Arnhem komt deze week met een persbericht: ‘Ayasofya-moskee verhuist mogelijk naar Nieuwe Kadekwartier’. De plek die nu in beeld is voor een nieuw te bouwen moskee is een kavel aan de Westervoortsedijk ter hoogte van het kruispunt met de Nieuwe Kade. De Islamitische Unie heeft haar plannen in grote lijnen uitgewerkt.

Uit het persbericht:

Een eerste stap die nu wordt voorbereid is het sluiten van een reserveringsovereenkomst tussen gemeente en de financier van de moskee, de stichting Nederlandse Moskeeënbouwen en Ondersteunings Gemeenschap (NMOG). In deze overeenkomst wordt vastgelegd dat de gemeente en NMOG van plan zijn om op deze plek een moskee te willen bouwen. Na het sluiten van de reserveringsovereenkomst wordt een officiële procedure gestart om de bestemming van deze kavel te wijzigen. Op de huidige plek geldt namelijk een bedrijven bestemming, terwijl voor een moskee een maatschappelijke bestemming nodig is.

