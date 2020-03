Nieuwe impuls voor Arnhemse burgerparticipatie: samenwerking Praktische Zaken, Adviesbrigade en Ideeënmakelaars Arnhem

Vanaf maart 2020 zijn Praktische Zaken, de AdviesBrigade en de Ideeënmakelaars, allen initiatieven die zich inzetten om Arnhemse burgerinitiatieven te ondersteunen, een nieuwe samenwerking aan gegaan met inzet op laagdrempeligheid. Ondanks de coronacrisis: zij zijn bereikbaar!

“We zien helaas nog steeds dat het vinden van de juiste route niet altijd even makkelijk is, en willen voorkomen dat burgers een te grote omweg moeten maken voordat ze op de juiste manier geholpen worden, waarmee startende ideeën het risico lopen in de kiem gesmoord te worden”, aldus de initiatieven. “En er blijven nog veel mogelijkheden onbenut. Daar willen we verandering in brengen.”

Ieder zijn eigen expertise

Sinds een jaar kunnen Arnhemmers met hulpvragen bij hun burgerinitiatief of vrijwilligersorganisatie een beroep doen op Praktische Zaken; dé helpende hand bij bedrijfsvoering voor burgerinitiatieven en vrijwilligersorganisaties. Normaal gesproken organiseert Praktische Zaken iedere laatste vrijdag van de maand een Communicatie Lab, waar Arnhemmers terecht kunnen voor ondersteuning bij PR zaken én helpen financiële adviseurs de initiatieven bijvoorbeeld een boekhouding op te zetten met een toegankelijk online systeem. Het afgelopen jaar zijn al vele Arnhemmers op weg geholpen met zaken waar oplossingen voor werden gezocht.

Ook kun je als burger sinds 2017 gebruik maken van de gratis diensten van de Ideeënmakelaars Arnhem. Zij zijn er vooral om te helpen bij de start van het idee, denken mee het idee vorm te geven, en helpen je in contact te komen met de juiste mensen om het plan te kunnen realiseren. Afgelopen drie jaar hebben de Ideeënmakelaars in wisselende samenstelling rond de 100 Arnhemmers met advies, begeleiding en creatieve tips bijgestaan, op verschillende gebieden zoals duurzaamheid, betere faciliteiten in de wijk, ontmoetingsplekken, e.a. Na het genereren van publiciteit in verschillende wijkkranten over de twee nieuwe krachten die zich sinds december 2019 aan het team van de Ideeënmakelaars toevoegden, hebben de Ideeënmakelaars met een aantal nieuwe initiatieven kunnen meedenken, zoals Stichting Hair4Her, Fietsmaatjes, e.a.

De AdviesBrigade koppelt sinds 2012 kennis van ‘oude rotten’ (oud- managers of oud- ondernemers) aan bestuurlijke hulpvragen van vrijwilligersorganisaties. Het besturen van een vrijwilligersorganisatie is een uitdaging en soms een hele klus. Zeker bij de ontwikkelingen in de maatschappij: de overheid trekt zich terug en burgers zijn steeds meer zelf aan zet. De missie van de AdviesBrigade is het versterken van de eigen (bestuurs)kracht van vrijwilligersorganisaties in Arnhem om zoveel mogelijk onder eigen regie problemen op te lossen. De samenwerking met Rijnstad, in het bijzonder met de Arnhemse Uitdaging en de Vrijwilligerscentrale Arnhem blijft belangrijk voor het uitwisselen van informatie en het verwerven dan wel toespelen van aanvragen.

Samen sterk voor Arnhemse Initiatieven

Een vaste plek hebben de drie initiatieven niet; ze ontmoeten elkaar regelmatig op plekken als Buro MLBRGN aan de Akkerwindestraat, DAZO aan de Spijkerstraat of Geniet in de Weerd aan de Weerdjesstraat, waar zij vragen vanuit de stad aan elkaar koppelen, praktische oplossingen ontwikkelen om de initiatieven verder te helpen en maatwerk bedenken voor hulpvragen. Maar vanaf heden zijn zij wel onder één gezamenlijk telefoonnummer te benaderen. Zij kunnen op die manier Arnhem-breed met je meedenken, en je direct doorverbinden aan de partij die het beste bij jouw hulpvraag past. De drie partijen zetten met de samenwerking in op extra laagdrempeligheid, zodat inwoners van Arnhem nog makkelijker ondersteuning kunnen krijgen bij hun initiatieven. Dankzij hun uiteenlopende netwerken kunnen zij burgers nog beter verbinden en op weg te helpen om hun idee tot een succes te maken. Ieder vanuit zijn eigen expertise; samen sterk voor Arnhemse burgerinitiatieven.

Maak kennis en een afspraak

Loop jij ook rond met een idee waarover je graag eens zou klankborden, heb je hulp nodig om met de juiste persoon of instantie in contact te komen? Pak je kans en neem contact op met het gezamenlijke telefoonnummer. Deze dienstverlening is gratis voor inwoners van Arnhem.

T: 026-2340111

E: info@praktischezakeninarnhem.nl, adviesbrigade@adviesbrigade.nl, info@ideeenmakelaarsarnhem.nl.​

Of kijk op de websites www.praktischezakeninarnhem.nl, www.adviesbrigade.nl, w​ww.ideeenmakelaarsarnhem.nl.

