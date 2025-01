Nieuwe vormgeving voor ArnhemSports.nl

ArnhemSports.nl heeft een nieuwe vormgeving gekregen. Een vormgeving die al geruime tijd op de planning stond en meer ruimte biedt voor actuele berichtgeving, navigatie per sport en per club.

Wij denken met deze versie (ArnhemSports 2.0) te voorzien in de behoefte van berichtgeving over de amateursport in Arnhem. Korfbal, handbal, hockey, volleybal en honkbal zijn onmiskenbaar populair, de aandacht voor deze sporten sneeuwt weleens onder bij die voor het voetbal.

Versterkte redactie

De redactie van ArnhemSports is begin 2024 versterkt met Pim Schouten, Wilfrie Koekkoek, Wim Ludeke, Jan Willemsen, Luuk Wolsink en Vincent Leenders, de meesten van hen goed ingevoerd bij een of meerdere specifieke sporten in Arnhem. Deze uitbreiding van mankracht biedt ArnhemSports de mogelijkheid een stap verder te gaan dan standen, uitslagen en wedstrijdverslagen. ArnhemSports schenkt daarnaast regelmatig aandacht aan de sporter, uiteraard altijd met een Arnhems accent.

De website is in oktober 2024 getroffen door een hack. Vanaf dat moment is dankbaar gebruikgemaakt van de mogelijkheid tot publicatie op ArnhemDirect. Sportbedrijf Arnhem heeft in het kader van samenwerking met ArnhemSports, die eerder gestalte kreeg bij het Sport & Filmfestival, aan de zijlijn advies gegeven over de vernieuwde website.

