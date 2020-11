Nieuwe website Citymarketing Arnhem: Ditisarnhem.nl

Citymarketing Arnhem lanceert komende vrijdag, 20 november, de nieuwe website ‘Ditisarnhem.nl’. Dit is de website waarmee Arnhem zich naar buiten toe presenteert naar ondernemers, bedrijven, bezoekers en studenten. De nieuwe website wordt vanaf 16.00 uur tijdens een online event vanuit brasserie Dudok gelanceerd.

“Met deze nieuwe website laten we zien hoe onderscheidend Arnhem is ten opzichte van andere steden. Daarmee levert het een belangrijke bijdrage aan het behalen van onze economische doelen zoals het creëren van werkgelegenheid en het bieden van een interessant vestigingsklimaat“, aldus wethouder Economische Zaken Jan van Dellen.

Bron van duurzame innovaties

Arnhem staat vooral bekend om De slag om Arnhem, het vele groen en heeft met Koninklijke Burgers Zoo, het Nederlands Openlucht Museum en de Veluwe een grote aantrekkingskracht op nationale en internationale bezoekers.

“Dat koesteren we”, aldus regisseur citymarketing Marian van Hooij. “Maar Arnhem is ook de stad voor bedrijven en talenten die willen vernieuwen met de drive om energietransitie- en klimaatadaptatieplannen te realiseren en om duurzame mode op de kaart te zetten.“

Arnhem kent een grote creatieve klasse die de bron is voor de vele duurzame innovaties die hier hun oorsprong vinden, stelt Citymarketing. Ook de verhalen over deze ‘vernieuwers’ zijn opgetekend op Ditisarnhem.nl.

Ambities realiseren

Stichting Citymarketing Arnhem is in 2019 opgericht: een kleine slagvaardige organisatie met een bestuur en een team dat de grote lijnen heeft uitgezet; een merkstrategie met een herkenbare look & feel realiseren. De organisatie is gevoed door een ‘tijdelijk’ Arnhems merkenbureau met daarin een selectie van de beste strategen, creatieven en specialisten uit de stad.

Citymarketing Arnhem is blij met de nieuwe site. Tanja Kraal, voorzitter bestuur Stichting Citymarketing Arnhem: “Een goede website met daarin een duidelijke focus is voor ons onmisbaar. De bundeling van verhalen laat zien waar Arnhem voor staat en wat Arnhem te bieden heeft. Daarmee zijn we weer een stap verder om onze ambities te kunnen realiseren om de stad Arnhem verder te positioneren en onder de aandacht te brengen van investeerders, bedrijven, studenten, talenten, bewoners en toeristen die zich met onze mooie stad kunnen en willen identificeren.”

