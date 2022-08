Nieuwe wijkactiviteit: Koffie in het groen bij Stadslandbouw Mooieweg

Stadslandbouw Mooieweg start vanaf vrijdag 26 augustus met Koffie in het groen: een wekelijks koffiemoment op de tuin aan de Mooieweg 17. Tussen 11:00 en 12:00 uur kunnen wijkbewoners en andere belangstellenden elkaar ontmoeten en genieten van een kopje koffie of thee in een groene omgeving. En dat is hard nodig, want Rijkerswoerd en omringende wijken kennen maar weinig plekken waar je elkaar ongedwongen kunt ontmoeten.

Laagdrempelig en gezellig

Stadslandbouw Mooieweg wil daar wat aan doen, samen met het Wijkplatform Rijkerswoerd. Nu al is het terrein aan de Mooieweg een plek waar vrijwilligers en bezoekers van de Zelfoogst Zaterdagen elkaar ontmoeten. Met een koffiemoment wil de Stadslandbouw ook andere groepen bereiken, zoals ouderen en mensen met minder sociale contacten. Maar iedereen is welkom. Het koffiemoment is een laagdrempelige activiteit waar gezelligheid en genieten voorop staan.

Op donatiebasis

Tijdens ‘Koffie in het groen’ heet gastvrouw Lidy gasten van harte welkom met een kopje koffie of thee en iets lekkers. De activiteit is op donatiebasis, dus toegankelijk voor iedereen.

Voor wie dat wil, geeft Lidy wekelijks ook een korte rondleiding door de tuin, waar dan ook vrijwilligers aan het werk zijn. Maar blijven zitten op het schaduwrijke terras en genieten van het uitzicht op de tuin kan ook.

Bij mooi weer wordt de koffie buiten geserveerd, bij slecht weer kan er uitgeweken worden naar de Stadslandbouw keet. Het Wijkplatform Rijkerswoerd ondersteunt de koffieochtend met de financiering van faciliteiten.

Meer informatie

www.stadslandbouwmooieweg.nl/koffie

