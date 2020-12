Nieuwe winkelroutes: op ontdekkingstocht langs verrassende winkels in Arnhem

Toegegeven: de winkelroutes zijn bedoeld voor bezoekers van Arnhem. Maar ook voor Arnhemmers zelf is er voldoende te ontdekken in de nieuwe winkelroutes die vanaf komende week verspreid worden.

Drie ‘ontdekkingstochten’ leiden langs verrassende winkels in de binnenstad, het Spijkerkwartier en het Modekwartier. Met een culinaire route, een fashion & designroute en een historische route worden mensen langs plekken geleid waar ze normaal misschien niet zo snel zouden komen.

De historische route bijvoorbeeld leidt niet alleen langs bekende Arnhemse landmarks zoals de Eusebius en Airborne at the Bridge. De route voert ook langs het Luthers Hofje in Klarendal en de Brusselse huizen in het Spijkerkwartier.

De culinaire route leidt langs winkels die gespecialiseerd zijn in lekker eten. Daarnaast zijn in deze route ook een aantal horecagelegenheden opgenomen waar in coronatijd eten en drinken kan worden afgehaald.

De fashion & designroute voert langs een aantal van de meest bijzondere en mode- en designwinkels van Arnhem. Die vind je vanzelfsprekend in het Modekwartier, maar ook in de Steenstraat en in de binnenstad zijn voldoende verrassende winkels om te ontdekken.

De routes werden ontwikkeld door Citymarketing Arnhem. Met de drie routes wil Citymarketing Arnhem de binnenstad meer verbinden met de Steenstraat en het Modekwartier. De routes kwamen tot stand door samenwerking met de winkeliersverenigingen in de drie winkelgebieden: CCA in de binnenstad, DOCKS in Klarendal en de VOS in het Spijkerkwartier.

De drie ontdekkingstochten zijn vanaf komende week te vinden bij de VVV en de deelnemende winkels. Via de nieuwe website van Citymarketing Arnhem zijn de routes ook digitaal te volgen: www.ditisarnhem.nl/ontdekkingstocht.

