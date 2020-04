Nog steeds relatief weinig Arnhemmers in ziekenhuis met corona

ARNHEM – Hoewel het aantal ziekenhuisopnamen van mensen die besmet zijn met het coronavirus in Arnhem blijft stijgen, telt Arnhem in vergelijking met andere steden nog steeds relatief weinig patiënten.

Uit cijfers die vandaag door het RIVM bekend zijn gemaakt, telt Arnhem op dit moment 27,3 ziekenhuispatiënten met corona per 100.000 inwoners. Dat is ruim onder het landelijk gemiddelde. Dat staat op 41 ziekenhuisopnamen per 100.000 inwoners.

In de lijst van 25 grootste gemeenten in Nederland, staat Arnhem op de 19e plaats. Dat is twee plaatsen hoger dan een week geleden. Toen stond Arnhem op de 21e plaats. De stijging duidt erop dat er in Arnhem op dit moment meer ziekenhuisopnamen met corona noodzakelijk zijn dan in een aantal andere steden in Nederland.

Hoewel de trend in Arnhem er dus al met al bovengemiddeld uit ziet in relatie tot de landelijke cijfers, is er nog geen reden voor opluchting. Gisteren werden 4 Arnhemmers die besmet zijn met het coronavirus opgenomen in het ziekenhuis. Eergisteren was er slechts 1 ziekenhuisopname als gevolg van het coronavirus.

In totaal werden afgelopen week 20 Arnhemmers met corona-klachten opgenomen in het ziekenhuis. In totaal zijn er 44 inwoners van Arnhem opgenomen of opgenomen geweest in het ziekenhuis als gevolg van een besmetting met het coronavirus.

In het Rijnstate ziekenhuis is het op dit moment alle hens aan dek om zo goed mogelijk zorg te verlenen aan de patiënten die zijn opgenomen vanwege het coronavirus. Het tv-programma 1Vandaag liep een dag mee met intensivisten Brigitte Westerhof en Aart Strang van het Rijnstate ziekenhuis.

Het item is via de link hieronder terug te kijken.

Voor intensivisten Brigitte Westerhof en Aart Strang is alles anders. Hun werk is enorm veranderd door het coronavirus. Wat maken zij nu mee op hun afdeling? We liepen 24 uur mee op de intensive care van ziekenhuis @Rijnstate in Arnhem.https://t.co/31qQhSeNuL — EenVandaag (@EenVandaag) April 5, 2020

