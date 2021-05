OKA steunt verpleegkundigen Rijnstate in de Nacht van de Verpleging

De nachtdienst in ziekenhuis Rijnstate werd gisteravond verrast door een bezoek van ondernemersvereniging Ondernemers Kontakt Arnhem (OKA) en burgemeester Ahmed Marcouch. Samen met bestuurder Hans Schoo en de leden van de Verpleegkundige Adviesraad brachten zijn een bezoek aan alle afdelingen van het ziekenhuis om ze te voorzien van een fruitmand van de Blauwe Tomaat. Daarmee willen zij in deze ongewone tijd waarin verpleegkundigen een grote rol spelen in ons leven, hun dankbaarheid tonen voor hun inzet.

Met deze actie in de nacht van de verpleging werd de dag van de verpleging ingeluid die elk jaar op 12 mei wordt gehouden. 12 mei 1820 is de geboortedatum van Florence Nightingale, die algemeen wordt beschouwd als grondlegster van de moderne verpleegkunde.

Burgemeester Ahmed Marcouch stapt uit de SRV-wagen van de Blauwe Tomaat

Jolien Wisse neemt fruitmanden in ontvangst

Toni Iniguez, Ahmed Marcouch en Hans Schoo klaar voor hun ronde door het ziekenhuis

Anke Pollman, Gerjanne ter Beest en Josien Zomer klaar voor hun ronde door het ziekenhuis

Dit delen:

Tweet





Reacties