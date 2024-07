Ome Joop’s Tour 2024 gestart vanaf Sportpark ’t Cranevelt

Zondag 21 juli 2024 klonk op Sportpark ’t Cranevelt het startschot voor de start van de 74e editie van Ome Joop’s Tour. 74 jongens en meisjes in de leeftijd van 9 tot en met 12 jaar doen deze keer mee aan de fietsvakantie die duurt tot en met zaterdag 27 juli a.s. wanneer in de Koepelgevangenis de finish plaatsvindt.

De deelnemers verzamelden dit keer bij Voetbalvereniging VDZ, een direct uitvloeisel van een sponsoringconcept, waarbij de ruimte op het shirt van het eerste elftal door beide hoofdsponsors (Willemsen Makelaars en COOP Alteveer) het voorbije seizoen beschikbaar was gesteld aan een goed doel. In dit geval Ome Joop’s Tour.

Na de aanmelding werd de Tour gestart met een warming-up van Forum Upgrade, gevolgd door een voetbalclinic van leden van VDZ en een wielerclinic door leden van RETO. Wethouder van sport van de gemeente Arnhem Bob Roelofs verrichte de officiële openingshandelingen, maar niet nadat hij aan Marcel Legerstee een tweetal cheques mocht overhandigen:

Hennij Holtus (teammanager VDZ H1) had in het kader van zijn pensionering geld ingezameld onder zakelijke relaties en overhandigde een cheque van 1000 euro

VDZ Hogerop, Willemsen Makelaars en COOP Alteveer schonhekn gezamenlijk 500 euro.

De “pensioneringsactie van Hennij Holtus leverde ook VDZ Hogerop 500 euro op.

Het tourpeloton zette vervolgens koers naar De Panoven in Zevenaar dat gedurende de vakantie de uitvalsbasis vormt voor deze editie. Het verloop van de Tour is te volgen via www.omejoopstour.nl of de livestreams op Youtube. Vrijwilligers van de politie waren aanwezig en maakten unieke beelden met een drone van de activiteiten op Cranevelt.

Klik hier voor de beelden met de drone.

Reacties