Ome Joop’s Tour deelt kerstcadeautjes uit

Ongeveer 200 kinderen in Arnhem worden komende zaterdag, 12 december, verrast met een speciaal kerstcadeautje. De kerstman van Ome Joop’s Tour gaat ‘on tour’ door de stad. De bus van Ome Joop’s Tour is voor de gelegenheid uitgerust met uitbundige kerstversiering.

Vanuit de bus wordt zaterdag op verschillende locaties in Arnhem speelgoed uitgedeeld aan kinderen. De kinderen zijn geselecteerd door de wijkteams. De kerstman van Ome Joop’s Tour eindigt zijn tour met een bezoek aan park ’s Koonings Jaght. Daar worden onder andere kerstbroden bezorgd aan de begeleiders.

Marcel Legerstee, de voorman van Ome Joop’s Tour, wil in de donkere dagen voor kerst speelgoed geven aan kinderen uit gezinnen die het financieel niet breed hebben. Al het speelgoed is gedoneerd door Stichting Speelcadeau uit Eindhoven. Zij zamelt het gehele jaar door goed (gebruikt) speelgoed in.

Legerstee: “Zo kunnen we samen met al onze vrijwilligers de kerstman een handje helpen.”

De kersttour van Ome Joop’s Tour voert langs het AZC Groningensingel, AZC Elderhoeve, Sama Sama, de Leuke Linde en eindigt bij Park ‘s Koonings Jaght.

Om teleurstellingen te voorkomen roept Ome Joop’s Tour niet naar deze locaties te komen als je niet bent benaderd door een wijkteam.

De Arnhemse Stichting Ome Joop’s Tour organiseert jaarlijks een 10-daagse fietstour door Nederland voor kinderen in de leeftijd 9 tot en met 12 jaar. Deze kinderen hebben zelf weinig of geen vakantiemogelijkheden. Even weg uit de dagelijkse beslommering, samen met leeftijdgenootjes respectvol genieten en lekker vakantie vieren. Met besef van normen en waarden. Onmisbaar in de huidige maatschappij en voor hun toekomst.

Ome Joop’s Tour: sinds 1950 een belevenis uit Arnhem.

