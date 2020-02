Operatie RUBICON: “The intelligence coup of the century”

Voor meer dan een halve eeuw vertrouwden overheden van over de hele wereld een enkel bedrijf om de communicatie met hun spionnen, soldaten en diplomaten geheim te houden. Wat geen van allen wisten is dat de CIA in een geheime samenwerking met de West Duitse BND eigenaar waren van dit bedrijf.

Beide inlichtendiensten pasten de apparatuur van dit bedrijf zo aan dat ze ten alle tijden konden meeluisteren met de geheime communicatie stromen. Deze geheime samenwerking is een van de grootst bewaarde geheimen van de Koude Oorlog, voorheen bekend onder codenaam “Thesaurus” en later onder codenaam “Rubicon”.

CRYPTOLEAKS is gebaseerd op bijna driehonderd pagina’s aan geheime documenten van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA en de Duitse Bundesnachrichtendienst. Journalist Peter F. Müller kreeg de documenten in handen en deed samen met journalisten van het ZDF, The Washington Post, de Zwitserse publieke omroep SRF, het Crypto Museum Eindhoven; en het onderzoeksplatform Argos (VPRO/HUMAN) meer dan een jaar onderzoek.

“It was the intelligence coup of the century,” the CIA report concludes. “Foreign governments were paying good money to the U.S. and West Germany for the privilege of having their most secret communications read by at least two (and possibly as many as five or six) foreign countries.” From 1970 on, the CIA and its code-breaking sibling, the National Security Agency, controlled nearly every aspect of Crypto’s operations — presiding with their German partners over hiring decisions, designing its technology, sabotaging its algorithms and directing its sales targets. Then, the U.S. and West German spies sat back and listened.”

bron: the Washington Post

De heren van het Cryptomuseum vertellen op vrijdag 21 februari vanaf 20:00 uur (inloop vanaf 19:00 uur) hun verhaal bij Hack42 (Koningsweg 31 te Arnhem). U hoeft zich niet aan te melden. Houdt er rekening mee dat er mogelijk opnames worden gemaakt.

Dit delen:

Tweet



WhatsApp



Reacties