Oproep Marcouch: blijf thuis, ook met mooi lenteweer

ARNHEM РKomende dagen wordt het mooi lenteweer. Normaal gesproken is dat een reden om er massaal op uit te trekken. Samen met de andere veiligheidscoördinatoren in Gelderland roept burgemeester Marcouch op om desondanks thuis te blijven.

In een verklaring schrijven drie de voorzitters van de veiligheidsregio’s in Gelderland:

“Onder normale omstandigheden zouden we er met zijn allen van kunnen genieten; door gezamenlijk de natuur in te gaan, naar de camping, een park of recreatieplas. Helaas zijn de omstandigheden nu niet normaal.”

“Het coronavirus legt een zware verantwoordelijkheid op ons allemaal. Daarom doen wij een dringend beroep op u. Blijf dit weekend en ook het volgend Paasweekend zoveel mogelijk thuis. En moet u er toch op uit, houd dan anderhalve meter afstand van elkaar.”

De voorzitters van de veiligheidsregio’s wijzen op de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de inwoners:

“Jong, oud, iedereen kan er aan meehelpen om dit virus zo snel mogelijk de baas te worden. Maar dan moeten we ons allemaal, ook bij mooi weer, aan de aanwijzingen houden.”

De oproep van de verschillende veiligheidsregio’s in Gelderland is ondertekend door Ahmed Marcouch (Gelderland Midden), Hubert Bruls (Gelderland Zuid), Ton Heerts (Gelderland Noord) en Commissaris van de Koning John Berends.

