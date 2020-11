Oud SP-wethouder Ritsema nu bestuurslid GroenLinks

AMSTERDAM – Oud SP-wethouder Geert Ritsema is in Amsterdam gekozen tot voorzitter van de GroenLinks-afdeling in Amsterdam Oost. Ritsema was van juni 2016 tot maart 2018 wethouder voor de SP in Arnhem.

Ritsema is niet de enige oud-wethouder die na zijn vertrek de SP in Arnhem de rug toekeerde. Ook SP-wethouder Alex Mink zegde zijn lidmaatschap van de SP op en stapte over naar GroenLinks.

Geert Ritsema keerde na zijn vertrek als wethouder in Arnhem in 2018 terug naar zijn vroegere woonplaats Amsterdam. Vorig jaar verliet hij de SP. Opmerkelijk: Ritsema was vorig jaar nog de nummer drie op de kandidatenlijst van de SP voor het Europees parlement.

Ritsema werd lid van GroenLinks na de Europese verkiezingen, en werd ook actief voor de partij. Afgelopen maand werd hij bij de afdeling Amsterdam Oost gekozen tot voorzitter. Amsterdam Oost is met ruim duizend leden een van de grootste GroenLinks afdelingen van het land.

Voor hij benoemd werd tot wethouder in Arnhem was Ritsema namens de SP fractievoorzitter in de stadsdeelraad van Amsterdam Oost. Daarnaast was hij statenlid voor de SP in de provinciale Staten van Noord Holland.

Ritsema werd na een maandenlange zoektocht in 2016 aangesteld als wethouder nadat Alex Mink opstapte als wethouder. Mink voelde zich niet gesteund door toenmalig SP-wethouder Gerrie Elfrink en lag onder vuur vanwege discussie over enkele heikele punten in zijn portefeuille.

Verziekte bestuurscultuur

De vorige bestuursperiode in Arnhem was met twee collegebreuken en het opstappen van maar liefst vier wethouders ongekend woelig. In een rapport over de bestuurscultuur in Arnhem door hoogleraar Paul Frissen kregen met name de toenmalige wethouders Martijn Leisink en Gerrie Elfrink er flink van langs.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 werd door de kiezer in Arnhem genadeloos afgerekend met de partijen die verantwoordelijk werden gehouden voor de verziekte sfeer in de Arnhemse politiek. D66 verloor drie van haar acht zetels. De SP raakte vijf van haar acht zetels kwijt.

Geert Ritsema stond bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 nog wel op de kandidatenlijst van de SP. Maar nadat de SP in de oppositie belandde, vertrok hij weer naar zijn oude woonplaats Amsterdam.

Reacties