Popcentrum Jacobiberg opent deuren voor publiek

Op zondag 2 februari slaat Popcentrum Jacobiberg in Arnhems Buiten haar deuren open zodat iedereen kan komen kijken waar de pop-en rocksterren, dj’s en producers in spé dit jaar allemaal aan hebben gewerkt. Jacobiberg is dit jaar tevens een Muziek bij de Buren huiskamer met act Speciaal Onderwijs.

Jacobiberg

Jacobiberg is hét Popcentrum van Arnhem en omstreken. Hier kun je alles wat met cultuur en muziek te maken heeft vinden, beoefenen, praktiseren, verspreiden en leren. We bieden je muziekles, oefenruimtes en samenwerkingen met allerlei culturele broertjes en zusjes. Zo zul je ons vaak zien als (mede-)organisator van gave evenementen. Ook vinden we creatieve interactie tussen mensen erg belangrijk en dat stimuleren we door onze broedplaats.

Open Berg

Ook dit jaar is er weer een breed scala aan optredens van Jacobiberg residents en leerlingen. Daarnaast kun je een kijkje nemen in de lesruimtes, dj-ruimtes of producerruimte waar, hoe kan het ook anders, muziek gemaakt wordt. Misschien wil je wel even meedoen? Of proeven hoe het is om gitaar of zangles te nemen aan de popschool. Dat kan! Op de open dag nodigen we ook Jacobiberg-bands uit om hun kunsten te laten zien. O.a. Sledeon, Harry’s Gone en FLY zullen optreden.

Docenten

Onze docenten zou je kunnen kennen van Navarone, Kenny B, Wild Romance en het spelen met vele grote namen. Al onze docenten hebben conservatorium genoten en staan zelf nog met regelmaat op het podium. Je kon ze afgelopen zomer vinden op festivals als Lowlands, WooHah, Zwarte Cross, Paaspop.

De Jacobiberg biedt diverse lesvormen aan. Je kunt kiezen uit solo-, duo- of groepslessen. Voor zang en gitaar worden ook korte beginnerscursussen gegeven. Tijdens de open dag zijn veel docenten aanwezig. Natuurlijk is dit een ideaal moment om eens even te kletsen met één van onze docenten. Kortom, zondag 2 februari is een ideale kennismaking voor iedereen die nog twijfelt over het nemen van muziekles

Muziek bij de Buren Arnhem

Jacobiberg is dit jaar tevens een locatie van Muziek bij de Buren Arnhem. Speciaal onderwijs zal de gehele dag door optreden verzorgen in het pand. Speciaal Onderwijs neemt je mee; een schoolreis bezegeld met humor, psychedelica en kindergekrijs. Laat je verleiden door misplaatste metaforen en vage hersenspinsels. Muzikaal sterk, tekstueel verrassend en visueel apart.

Tijd en datum



De open dag van Jacobiberg vindt plaats op zondag 2 februari in Arnhems Buiten. Je vindt ons aan de Utrechtseweg 310 gebouw h02. Je bent welkom vanaf 12:00 en we spelen door tot 16:00.

Over Jacobiberg



Popcentrum Jacobiberg aka de Berg is al meer dan tien jaar een begrip in Arnhem met name door haar hedendaagse aanpak. Je krijgt geen stoffige theorie of klassieke les maar we werken met de muziekstijl die jij zelf wil leren. Wil je gitaar leren spelen omdat je van de Foo Fighters en John Mayer houdt? Dan beginnen we natuurlijk niet met een klassieke Spaanse akoestische gitaar, maar meteen met de elektrische gitaar.

Facebookevent: https://www.facebook.com/events/2403100719953980/

Website Jacobiberg: www.jacobiberg.nl

Dit delen:

Tweet



WhatsApp



Reacties