Primeur: NK Zweefvliegen nu E-NK – en online te volgen!

Zoals gebruikelijk in deze tijd van het jaar: het Nederlands Kampioenschap Zweefvliegen op Terlet. Maar omdat per 15 maart, net na aanvang van het vliegseizoen, alle vliegclubs en -activiteiten werden gesloten wegens Corona, konden helaas alle wedstrijden inclusief het NK niet doorgaan. Vanaf 11 mei mag er weer, onder de ‘gebruikelijke’ Corona-voorwaarden, worden gevlogen maar van wedstrijden kan nog geen sprake zijn.

Nu vliegen veel zweefvliegers al de hele winter op de simulator, met een realistisch programma: Condor 2. En het plan ontstond om dit jaar het NK dan maar als E-sport uit te voeren.



Dat bleek ‘te doen’ – en van 18 t/m 31 mei wordt het kampioenschap gevlogen! Voor meer informatie en het programma per dag: zie het bericht op Luchtsporters.nl Elke avond vanaf 8 uur is het vliegbaar weer, de 128 deelnemers leggen hun parcours af en het is te volgen op het youtube kanaal van de KNVvL – met uitleg en commentaar. Op het kanaal zijn al twee trainingsvluchten te vinden, van 14 en 15 mei. Zo was een zweefvliegwedstrijd nog nooit te volgen!

De regiekamer van het Eerste E-NK zweefvliegen…

