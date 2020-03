Relatief weinig corona-patiënten in Arnhem

ARNHEM – In vergelijking met andere steden in Nederland, telt Arnhem op dit moment slechts weinig mensen die besmet zijn met het coronavirus. Dit blijkt uit een overzicht van het RIVM waarin het aantal besmettingen per gemeenten wordt gemeld.

Op het overzicht van het RIVM worden het aantal patiënten per 100.000 inwoners aangegeven. Op die manier is goed te zien welke gemeenten hard getroffen worden, en waar het vooralsnog meevalt.

De gemeenten met de hoogste besmettingsgraad bevinden zich vooral in Noord-Brabant, blijkt uit het overzicht. In de provincies Groningen en Friesland zijn slechts weinig besmettingen, zowel relatief als in absolute aantallen.

De lijst wordt aangevoerd door Boekel met 396,7 patiënten per 100.000 inwoners. In absolute aantallen gaat het hier om 42 patiënten. Daarna komen Uden (225 patiënten) en de gemeente Bernheze (224 patiënten).

In zeven gemeenten in Nederland zijn nog geen besmettingen met het coronavirus geconstateerd. De meeste van deze gemeenten bevinden zich in het noorden van het land.

Arnhem: 15,7

Wanneer gekeken wordt naar de 25 grootste steden in Nederland, tellen Tilburg (103,1), Breda (98,4) en Maastricht (92,4) per 100.000 inwoners het grootste aantal corona-patiënten. Ook in Nijmegen is het aantal corona-patiënten met 61,1 per 100.00 inwoners hoog.

In vergelijking met andere steden in Nederland is het aantal corona-patiënten in Arnhem laag. In totaal telt Arnhem op dit moment (25 maart) 25 corona-patiënten, wat neer komt op 15,7 per 100.000 inwoners.

In de lijst van de 25 grootste gemeenten in Nederland staat Arnhem op de 20e plaats. Alleen Den Haag, Haarlemmermeer, Almere, Zoetermeer en Leeuwarden hebben minder patiënten per 100.000 inwoners.

Het aantal patiënten per 100.000 inwoners in Arnhem is lager dan dat in omliggende gemeenten. Renkum (38,3), Lingewaard (30,1), Overbetuwe (79,9) en Rheden (41,2) hebben allemaal meer patiënten per 100.000 inwoners dan Arnhem.

De relatief lage cijfers in de gemeente Arnhem zijn mooi, maar het is slechts een momentopname. Veel mensen die besmet zijn met het coronavirus ontwikkelen vaak pas na enkele dagen klachten. Dus ook in Arnhem gelden gewoon de richtlijnen van het RIVM:

– Handen wassen, veel en vaak

– Blijf thuis als het mogelijk is

– Houd buiten 1,5 meter afstand

– Hoesten in je elleboog

