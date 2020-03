Rijnstate ziekenhuis bedolven onder bedankjes en aanmoedigingen

ARNHEM – Het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem is afgelopen week overspoeld met bedankjes, aanmoedigingen en cadeautjes. Veel mensen willen op die manier de medewerkers van het ziekenhuis een hart onder de riem steken in de strijd tegen het coronavirus.

Bij het ziekenhuis werden bloemen, kaartjes, fruitmanden, stroopwafels en pizza’s afgeleverd voor de zorgmedewerkers. Fiene, 7 jaar, schreef een briefje:

“Lieve dokters, ik vind het heel goed dat jullie proberen de zieke mensen beter te maken.”

In het ziekenhuis is men ontroerd door de vele steunbetuigingen die afgelopen tijd zijn binnengekomen. “Hartverwarmend. Bedankt allemaal!”

Volgens het ziekenhuis is er nog een goede manier waarop mensen de zorgverleners in Rijnstate kunnen helpen:

“Luister naar de maatregelen van het RIVM. Blijf zoveel mogelijk thuis en houd 1,5 meter afstand van andere mensen als je toch de deur uit moet, ook in het ziekenhuis.”

Naast steunbetuigingen heeft het Rijnstate ziekenhuis ook prakktische ondersteuning ontvangen. Van Arnhemse tandartsen en andere paramedici ontving Rijnstate medische hulpmiddelen zoals mondkapjes.

Het ministerie van defensie heeft afgelopen dagen medische apparatuur van de landmacht verspreid over ziekenhuizen in Nederland. Rijnstate ontving een aantal beademingsapparaten.

