ROOD Arnhem zoekt verhalen gediscrimineerde huurders

Er wordt stevig gediscrimineerd op de Arnhemse woningmarkt. Dat blijkt uit onderzoek dat de gemeente Arnhem liet uitvoeren naar verhuurmakelaars met zogenoemde mystery guests.[1] Hieruit bleek dat 48% van de ondervraagde huisjesmelkers bereid is om mensen met een migratieachtergrond uit te sluiten van een kans op een woning. 69% zegt bereid te zijn om woningzoekenden op basis van hun geaardheid te discrimineren.[2]

Jongerenorganisatie ROOD

ROOD Arnhem, de Arnhemse afdeling van de grootste socialistische jongerenorganisatie van Nederland, vindt dit onacceptabel. Er woedt al een ernstige woningnood door het land en dat wordt ook nog eens geplaagd door racisme, homofobie en andere vormen van discriminatie. De gemeente benaderde alleen nog particuliere huisjesmelkers, maar benadrukte dat het percentage dat bereid is om te discrimineren waarschijnlijk nog veel hoger ligt. ROOD Arnhem denkt dat dit nog maar het topje van de ijsberg is.

Contactpersoon Niels Otterman: ‘’Wij zijn op zoek naar de verhalen van Arnhemse woningzoekenden die gediscrimineerd worden door huisjesmelkers. Of het nou op basis is van je geaardheid, afkomst, gender of welk ander aspect, wij ontvangen graag al jullie ervaringen zodat wij een vuist kunnen maken tegen dit verwerpelijke beleid.”

Verhalen aangeboden aan gemeente

ROOD Arnhem zal de verhalen anoniem in een zwartboek verwerken en aanbieden aan de gemeente Arnhem, omdat het belangrijk is dat discriminatie preventie van bovenaf wordt gereguleerd en strenger wordt gecontroleerd. Daarnaast zullen de verhalen anoniem gepubliceerd worden op de website van ROOD zodat iedereen kan zien wat de gevolgen zijn van discriminatie op de woningmarkt.

Ben je ooit gediscrimineerd door een huisjesmelker of ken je iemand die gediscrimineerd is? Stuur je verhalen op naar arnhem@roodjongeren.nl!

——

[1] Mystery guests zijn onderzoekers die zich voordoen als particulier verhuurder. Zij zochten een verhuurmakelaar die huurders wilde selecteren op migratie-achtergrond en seksuele geaardheid.

[2] Omroep Gelderland schreef er al over

